Heute an Christi Himmelfahrt/Vatertag wanderten wir fröhlich auf einen Berg hinauf (Hörselberg). Oben angekommen riecht es lecker nach Bratwurst und was machen wir? Wir schauen Richtung Heimat, suchen, suchen, schauen und siehe da.....wir entdecken rechts den Inselsberg und links auf dem Bild zu erkennen (beim Groß-Zoomen, kleiner heller Punkt) das Berghotel gesichtet 😊🥰😘 - Ziel erreicht - eben Heimatliebe.......Zudem kamen schöne Erinnerungen an unsere Lesung in der Tannhäuserhütte (Schloss Reinhardsbrunn).