Zumba Kids Jr. von 4 - 7 Jahre im TSV Friedberg immer Mittwochs um 15:00 Uhr

Friedberg : TSV Friedberg Sporthalle |

Auch die kleinsten brauchen Bewegung. Ab sofort gibt es immer Mittwoch Nachmittag einen Zumba Kids Jr. (Junior) Kurs im TSV Friedberg von 15:00-16:00 Uhr.

Zumba® Kids Jr. sind für Kinder der Altersgruppe ab 4 - 7 Jahren konzipiert worden. In diesen Kursen werden Bewegungs- und Musikelemente miteinander kombiniert und gleichzeitig wird ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen. Sie sind coole, energiegeladene Dance-Partys und bieten eine Fülle gezielt für Kinder entwickelter Fitness-Choreographien zu der Musik, die Kinder lieben, wie Hip-Hop, Reggaeton, Cumbia und mehr. Durch Zumba® Kids Jr. Kurse werden Kinder dazu angeregt, sich durch Bewegung und Spiel auszudrücken, was sich außerdem insgesamt auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden positiv auswirkt. Kinder lieben das Programm, weil es top-modern ist und Spaß macht, und auch Eltern sind wegen der Wirkung begeistert, die es auf ihre Kinder hat: Es fördert deren Konzentration und Selbstbewusstsein, regt den Stoffwechsel an und verbessert ihre Koordination.



Das wäre genau das richtige für Ihre Tochter oder Ihren Sohn? Na dann auf zu einer unverbindlichen Schnupperstunde am Mittwoch in der Hans-Böller-Str.3 in Friedberg. Ich freue mich auf die kleinen Tanzmäuse. Noch Fragen? Dann kontaktiert mich gerne per E-Mail unter claudiah.zumba@gmx.de