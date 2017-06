Zumba Fitness (mit Kinderbetreuung) beim TSV Friedberg - immer Montags 10:30 Uhr

Friedberg : TSV Friedberg Sporthalle |

TSV Friedberg | Ab sofort gibt es für alle Sport,-und Tanzbegeisterten immer Montag Vormittag einen Zumba Fitness Kurs im TSV Friedberg. Dieser Kurs startet um 10:30 und geht 60 min. Zudem wird eine Kinderbetreuung zu dem Kurs angeboten so dass auch die Mamis voll auf Ihre Kosten kommen. Auch Neueinsteiger sind jederzeit Herzlich Willkommen.



Beim ZUMBA FITNESS® handelt es sich um ein Tanz/Fitness-Workout, bei dem tänzerische Elemente mit Aerobic-Bewegungen kombiniert werden. Im Vergleich zur Aerobic ist Zumba jedoch deutlich einfacher zu erlernen: Denn beim Zumba muss keine komplizierte Choreographie einstudiert werden, sondern die Schrittfolgen und Bewegungen sind einfach und ergeben sich oft intuitiv.

Beim Zumba werden die Bewegungen zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue, Samba, Flamenco, Tango oder Mambo ausgeführt. Im Gegensatz zu einem klassischen Tanzkurs werden beim Zumba jedoch nicht die Takte gezählt, sondern man bewegt sich der Musik entsprechend.

Beim Zumba steht nicht die Leistung, sondern der Spaß an erster Stelle. Durch die Musik, die einfach zu erlernenden Bewegungen und die damit verbundenen schnellen Fortschritte ist der Spaßfaktor besonders hoch.





Worauf wartest Du! Komm zu einer unverbindlichen Schnupperstunde in der Hans-Böller-Straße 3 in Friedberg vorbei und lass Dich von der tollen Stimmung mitreißen. Ich freue mich auf Dich! Du brauchst noch mehr Infos? dann kontaktiere mich per E-Mail.

claudiah.zumba@gmx.de