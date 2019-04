Anzeige

Vortrag mit Ralph Warnatz am 12.04.2019 bei der DJK Friedberg

Am Freitag, 12.04.2019, bietet die DJK Friedberg einen Vortrag mit dem bekannten Motivationscoach und Diplom-Sportwissenschaftler Ralph Warnatz zum Thema „Mentale Stärke“ an. Ralph Warnatz war früher selbst aktiver Sportler bei der DJK Friedberg und feierte dabei Erfolge auf Landes- und Bundesebene.

Wie installiere ich mein mentales Fitnessstudio im Kopf? Ralph Warnatz erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Spitzenleister. Er zeigt auf, was diese tun, um in Extremsituationen stressresistent, cool und fokussiert zu sein und wie man selbst seine mentale Stärke trainieren kann. Der Vortrag beginnt um 18.00 Uhr in der Hofgaststätte „Losinger“, Radegundisstraße 22 in Friedberg-Wulfertshausen. Der Eintritt ist für DJK- Mitglieder frei, Nicht-Mitglieder bezahlen 10 Euro. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung unbedingt nötig. Anmeldungen ab sofort an Heinz Schrall unter Tel. 0821-603050 oder per Mail an heinzschrall@arcor.de

Gefällt mir