Twin Taekwondo Sommer Kindercamp 2020

Über sich hinausgewachsen sind die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen des Twin Taekwondo Sommer Camps. Wie jedes Jahr fand auch in diesen Sommerferien das jährliche Kinder- und Jugendcamp statt. Die sportbegeisterten Teilnehmer zwischen 6 und 15 Jahren erlebten eine beflügelnde Woche im Schullandheim in Violau, wobei auch zahlreiche Kinder aus Friedberg teilnahmen. Manche davon zum ersten Mal und einige als Wiederholungstäter.Wie üblich wurde mehrmals am Tag kräftig trainiert. Da viele freiwillige Trainier und Betreuer mit vor Ort waren, konnten die Kinder in kleinen Gruppen ihre Übungen absolvieren. Es wurden Hyongs (Formenlauf), Bruchtest, Ilbo-Taeryon (Einschrittkampf) und vieles mehr trainiert. Zum Ende der Woche durften einige Kinder ihre Prüfung zu ihrem nächsten Gürtelgrad ablegen.Besonders stolz sind wir auf unseren neuen Jugendschwarzgurt (Poom-Dan) Anton aus Friedberg, der eine besonders herausfordernde Prüfung abgelegt hat.Unter den aufmerksamen und strengen Augen der Systemgroßmeister Georg und Gerhard Maier durfte er sein ganzes Können präsentieren.Der Jugendschwarzgurt umfasst die gleiche Technikpalette wie der normale Schwarzgurt, nur mit der Besonderheit dass der Träger noch nicht volljährig ist.Während dieser ganzen Woche kam natürlich der Spaß auch nicht zu kurz. Es gab Spieleabende, Lagerfeuer und eine Wasserschlacht.Der Heimleiter Christoph Mayer legt besonderes Augenmerk auf gesundes und selbstgemachtes Essen, das bei den Kindern und Betreuern großen Anklang fand.Besonders lobenswert haben sich die Kinder bei den Themen Abstandeinhaltung und Hygieneregeln verhalten, so dass die Veranstaltung auch unter dem aktuellen Auflagen äußert erfolgreich stattfinden konnte.Ein weiteres Highlight war das große Turnier, bei dem die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten durften.Die Friedberger Teilnehmer konnten insgesamt 5 Medaillen quer durch alle Disziplinen gewinnen.Aber auch neben den Kindercamps ist das Taekwondo eine Sportart für alle Altersklassen. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal 5 Jahre alt, die ältesten Teilnehmer 68 Jahre.Bei Kindern fördert es die Koordination, das Selbstvertrauen und die allgemeine körperliche und geistige Entwicklung.Für die meisten Erwachsenen steht die Verbindung von Körper und Geist im Vordergrund, Stress wird reduziert und der Körper sowohl muskulär gestärkt als auch durch regelmäßiges Stretching geschmeidig gehalten.Weitere Informationen auch unter https://www.twintaekwondo.de/friedberg/