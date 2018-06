Twin Taekwondo Friedberg im Feriencamp

Am Freitag ging es in Bliensbach mit über 100 Teilnehmer zu Ende. Eine Woche voller Taekwondo und jeder Menge Action. Bis zu vier Trainingseinheiten pro Tag standen auf dem Programm, ebenso wie Spiele, Tischtennisrunden, eine Nachtwanderung uvm.Am Donnerstag gab es wie immer ein Turnier für alle und anschließend die Gürtelprüfungen.Aus Friedberg und Stadtbergen waren 16 Teilnehmer dabei, die sich beim Turnier äußert erfolgreich zeigten und insgesamt 14 Medaillen erzielen konntenAuch konnten alle den nächsten Gürtelgrad erfolgreich ablegen. Super gemacht, weiter so.