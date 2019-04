Anzeige

Tim Mahl holt sich Bronze bei den Südbayerischen

Bei den Südbayerischen Hallenmeisterschaften der U20 in München holte Tim Mahl von der DJK Friedberg über 800 Meter in 2:12,61 Min. die Bronzemedaille. Nur eine Hundertstel Sekunde dahinter platzierte sich Sultan Nugase auf Platz vier. Ahmed Tamam, in aussichtsreicher Position, wurde leider aufgrund eines Bahnfehlers disqualifiziert. Viola Vitting erreichte im Hochsprung Platz vier mit 1,53 Meter und im Weitsprung mit guten 5,08 Meter Platz sechs. Als nächstes stehen nun die Bayerischen Hallenmeisterschaften für die Friedberger Athleten auf dem Programm.

