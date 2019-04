STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima 2019

Friedberg ist wieder dabei!

6. Stadtradeln in Friedberg vom– Anmeldung ab jetzt möglich!Ab 20. Mai heißt es für alle Friedberger und Friedbergerinnen wieder Fahrrad frei und kräftig in die Pedale treten! Ob Genussradler oder Profimountainbiker, die Stadt Friedberg freut sich auf viele Teilnehmer beim 6. Stadtradeln in Friedberg.Seit 2013 kann sich jeder, der in Friedberg wohnt, arbeitet oder zur Schule geht an der dreiwöchigen Aktion beteiligen. Ziel ist es möglichst oft auf das Auto zu verzichten und stattdessen der Umwelt zuliebe auf das Fahrrad umzusteigen.Auf diese Weise soll ein Beitrag zur Verringerung des CO² - Ausstoßes und zur Stärkung des Radverkehrs geleistet werden.Außerdem können alle Teilnehmer der Aktion über die Meldeplattform RADar! dabei helfen, die Radwege in Friedberg Stadt und Land zu verbessern. Über die offizielle Internetseite können alle Gefahrenstellen oder sonstige Probleme auf Radwegen markiert werden. Somit werden die Organisatoren darauf aufmerksam und können sich umgehend um die nötigen Maßnahmen kümmern. Dank des Landratssamtes wird dieses Jahr der Landkreis Aichach-Friedberg auch über den STADTRADELN-Zeitraum hinaus auf der Meldeplattform RADar! vertreten sein. Ab 1. April sind für ein Jahr Eintragungen auf www.radar-online.net möglich. Falls Sie kein Internet haben, können Sie die Gefahrenstellen telefonisch oder persönlich bei uns melden!Umweltschutz ist Teamarbeit und zusammen macht Radeln mehr Spaß. Auf der Internetseite www.stadtradeln.de/friedberg kann man daher ein eigenes Team für den Sportverein, Freundeskreis usw. gründen oder sich als Einzelradler im „Offenen Team“ registrieren. Schon zwei Radler bilden ein Team!Die geradelten Kilometer werden in einem Online-Radelkalender eingetragen. Dieser kann entweder auf der angegebenen Internetseite oder ganz einfach von unterwegs über die STADTRADELN-App aufgerufen werden.Anmeldungsformulare, sowie Kilometer – Erfassungsbögen sind aber auch an der Infothek im Rathaus, Marienplatz 1, erhältlich.Die fleißigsten Teams und Einzelradler werden mit wertvollen Cityschecks und verschiedenen größeren und kleineren Sachpreisen bei der Siegerehrung am 28. Juni belohnt. Diese werden von unseren Partnern Zweirad Pfundmeir und Sport Förg gesponsert. Außerdem freuen wir uns sehr über die Kooperation mit dem ADFC Kreisverband Augsburg.Letztes Jahr konnte das tolle Ergebnis von 2017 deutlich getoppt werden: über 35.100 Kilometer haben die Teams gemeinsam gesammelt. Um dieses Ergebnis erneut zu übertreffen, wird jeder einzelne Kilometer gebraucht. Tragen Sie dazu bei, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und melden Sie sich an!Anmeldung und weitere Informationen:www.stadtradeln.de/friedbergLena Braitmayer & Ines BobingerBürgerbüro/ TourismusMarienplatz 186316 FriedbergTel. 0821 – 6002 452 oder 436stadtradeln@friedberg.de