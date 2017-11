Salsa-Workshop mit Tanzabend beim TSV Friedberg am Samstag, 18. November

Ihr wollt Euch von "Despacito" und "El Mismo Sol" mitreißen lassen? - Wir zeigen Euch die passende Grundschritte dazu!

Salsa ist ein fröhlicher lateinamerikanischer Tanzstil, der heutzutage in vielen verschiedenen Ausprägungen getanzt wird.Unsere Trainerin Helga Kreps führt Euch in die Grundschritte des Salsa ein. Der Workshop ist für Anfänger geeignet.Wir starten mit dem Workshop um 19:30 Uhr in unserer Anlage in unserem Tanzraum (Gym3), den wir hierfür entsprechend dekorieren und beleuchten.Im Anschluss wollen wir den Abend zu Tanzmusik nach Wunsch ausklingen lassen. Und der Aperol steht für den Sekt schon bereit...Für Gäste (Nicht-Mitglieder unserer Tanzabteilung) erheben wir einen Unkostenbeitrag von 2,50€ pro Person.www.tanzen.tsv-friedberg.de