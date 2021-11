Saisonbilanz der DJK Friedberg: Trotz Corona-Einschränkungen erfolgreich

Rund 70 junge Athletinnen und Athleten im Alter von 12 – 15 Jahren kämpften im Juli bei den Schwäbischen Blockmeisterschaften in Friedberg um Meistertitel. Zahlreiche ehemalige DJK-Athleten standen wie gewohnt als Kampfrichter und Helfer zur Verfügung und trugen dazu bei, die Veranstaltung erfolgreich über die Bühne zu bringen. Für den Ausrichter war der Wettkampf auch noch eine ganz besondere Premiere. Erstmal wurde die Wettkampfauswertung mit der neuen Wettkampfsoftware Seltec verwaltet und gleichzeitig eine Live-Ergebniserfassung bei den technischen Disziplinen durchgeführt. Im vergangenen Jahr konnten dank der Digitalisierungsinitiative des DJK-Bundesverbandes „Digitaler Verein“ zahlreiche Tablets und Computer inkl. Zubehör kostengünstig dank Fördergeldern dafür angeschafft werden. Direkt an der Wettkampfstätte wurden die Ergebnisse in Tablets eingegeben, die aktuellen Ergebnisse waren sofort live auf der Website der Veranstaltung zu sehen. Das lästige Warten auf den Aushang der Ergebnisse in Papierform ist damit Vergangenheit. Die Umstellung verlief fast reibungslos. Erfreulicherweise konnte der einzige Starter der DJK Friedberg, Simon Schlesing, in der Altersklasse M13 im Block Sprint/Sprung den Titel mit nach Hause nehmen. Eine tolle Sprintleistung mit 11,00 Sekunden über 75 Meter und hervorragende 11,23 Sekunden über 60 Meter Hürden brachten ihm viele Punkte ein. Mit soliden 1,28 Meter im Hochsprung, 3,97 Meter im Weitsprung und guten 28,78 Meter im Speerwurf gewann er am Ende den Titel mit 2.043 Punkten und gut 250 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.Ende September fanden dann die Schwäbischen Meisterschaften der Aktiven, U18 und U14 im Friedberger Stadion statt. Trotz späten Saisontermins – eigentlich waren die Meisterschaften bereits für Juni geplant – nahmen 257 Sportler aus 46 Vereinen den Termin wahr, um nochmal Wettkampfluft in dieser erneut von Corona geprägten Saison zu schnuppern. Und auch wenn aufgrund des späten Saisontermins nicht unbedingt überragende Leistungen erwartet wurden, das perfekte Wetter mit Temperaturen um die 23 Grad und viel Sonnenschein sorgte für beste Bedingungen, schönste Sportfestatmosphäre und die ein oder andere persönliche Bestleistung. Der ausrichtende Verein – die DJK Friedberg – freute sich über drei Schwäbische Meistertitel von Simon Schlesing in der M13. Er gewann das Kugelstoßen mit 9,20 Meter, das Speerwerfen mit sehr guten 32,32 Meter und die 60 Meter Hürden in hervorragenden 10,97 Sekunden. Nela Lehmann bei den Frauen sorgte für den vierten Titel für die DJK. Sie gewann das Kugelstoßen mit 10,58 Meter.Die jüngeren Nachwuchs-Leichtathleten der DJK Friedberg präsentierten sich im Sommer erfolgreich auf Kreisebene. So konnte Emilia Millekat (W10) - genauso wie Simon Schlesing - den Kreismeistertitel im Mehrkampf in diesem Jahr in ihrer Altersklasse gewinnen.Eine besondere Ehre wurde den beiden Nachwuchsathleten der DJK Friedberg – Simon Schlesing und Julius Weber – im September zuteil. Sie wurden aufgrund ihrer diesjährigen Leistungen in die schwäbische Auswahl berufen und nahmen am Bezirksvergleichskampf der AK14 in Landshut teil. Julius Weber wurde in der 4x100 Meter Staffel und über 100 Meter Einzel eingesetzt. Über 100 Meter lief er hervorragende 13,21 Sekunden und kam bis auf fünf Hundertstel Sekunden an seine persönliche Bestleistung heran. Simon Schlesing wurde in der Mixed-Schwedenstaffel (100-300-600-600-300-100) eingesetzt und absolvierte erfolgreich die 300-Meter-Teilstrecke. Am Ende des Auswahlwettkampfes erreichte die schwäbische Auswahl einen guten vierten Platz.Zum Saisonabschluss fanden dann noch in Friedberg die Schwäbischen Meisterschaften in den Langstaffeln statt. Von der DJK Friedberg gingen über 3x800 Meter zwei Mädchen-Staffeln an den Start. Für alle Starterinnen war es der erste Start überhaupt in einer Langstreckenstaffel. Lena Weber, Emilia Millekat und Sara Hündl liefen in der U12 auf einen tollen zweiten Platz in der Kreismeisterschaftswertung mit 9:43,75 Minuten. In dieser Altersklasse gibt es noch keine Schwäbischen Meisterschaften. Ebenfalls Platz zwei erreichten Christina Spätz, Emely Hartmann und Lea Kroner in der U16 und dürfen sich damit Schwäbischer Vizemeister nennen.