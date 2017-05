Anzeige

Perfekter Saisoneinstieg für Nela Lehmann

Perfekt klappte der Saisoneinstieg für Kugelstoßerin Nela Lehmann von der DJK Friedberg in die Freiluftsaison am vergangenen Wochenende. Beim Willi-Burghardt-Werfercup in Augsburg qualifizierte sich die Athletin der DJK Friedberg gleich auf Anhieb für die Süddeutschen U23-Meisterschaften und die Bayerischen Aktivenmeisterschaften. Mit 11,87 Meter war ihr auch der Sieg nicht zu nehmen. Im Speerwurf wurde sie mit 32,32 Meter Zweite. Hochspringerin Viola Vitting probierte sich diesmal im Kugelstoßen und wurde mit beachtlichen 8,81 Meter Zweite in der U18.

Gefällt mir