Passionnate Skippers - mit Leidenschaft am Sprungseil

Sie nennen sich „Passionate Skippers“. Das leistungssportliche Seilspringen (Rope skipping) ist die große Leidenschaft der zwölf jungen Sportlerinnen im Alter von 12 bis 24 Jahren. Wir treffen lebenslustige, ambitionierte Persönlichkeiten, denen der Spaß an der Gemeinschaft anzumerken ist.

Von, die unser Zusammentreffen perfekt organisiert hat, erfahren wir beachtenswerte Einzelheiten und Hintergründe zum Werdegang der Passionate Skippers im FC Stätzling. Ihre Show bei Auftritten an der Augsburger afa, beim Bayerischen Landesturnfest und bei vielen Vereinsjubiläen, Festen und Bällen haben die sympathischem Leistungsturnerinnen in der Region bekannt gemacht. Judith erzählt uns von aufregenden nationalen und internationalen Wettkämpfen. Angetreten wird im Einzel, im Team, im Speed und Freestyle. Bei den sportlichen Wettkämpfen werden die Disziplinen Speed, Single Rope, Double Dutch und Wheel bewertet.Die sportlichen Erfolge der Passionate Skippers im Jahr 2019 können sich sehen lassen:• 11x Gold,• 11x Silber,• 12x Bronze,dazu zählen die Teilnahme an den Jump Rope Championships in Oslo, bei denen zwei Platzierungen unter den Top 10 erreicht wurden.„Alle diese Leistungen erfordern ein intensives Training“ so Judith Saul. Zweimal in der Woche ist für insgesamt drei Stunden Training angesagt um das Leistungsnivau halten zu können. Wie fast jede Sportart ist das COVID19-Jahr auch für die Passionate Skippers eine große Herausforderung, ein adäquates Training durchzuführen. Aber mit ihrer durchwegs positiven Einstellung werden die Skippers sicher auch diese Einschränkungen meistern und mit Freude an den künftigen Events teilnehmen. Spätestens im nächsten Jahr werden die Passionate Skippers wieder einen offenen Einsteiger-Wettkampf und einen Wheel Contest veranstalten.Sollte jetzt das Interesse geweckt sein ebenfalls in die Welt des sportlichen Seilspringens eintauchen zu wollen, der kann gerne beim Nachwuchstraining teilnehmen. Jeweils am Dienstag von 18.00 bis 19.00 laden die Passionate Skippers in die Schulturnhalle in Stätzling ein. Wir wünschen den Sportlerinnen allzeit große Freude und Hals- und Beinbruch für die kommende Zeit.Information: