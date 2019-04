Junge Schützinen auf Erfolgskurs

Die Mannschaft besteht aus Laura Mair (14 Jahre), Lucia Hoppmann (14 Jahre), Selina Kraus (14 Jahre) und Carina Hecher (13 Jahre).Laura ist die Mannschaftsführerin und schießt seit ca. 4 Jahren. 2018 war sie bei der deutschen Meisterschaft mit dabei.Lucia schießt ebenfalls seit ca. 4 Jahren und war 2017 Jugendschützenkönigin in unserem Verein KK Harthausen Paar.Selina schießt erst seit 2 Jahren und kam über Carina in den Verein.Carina schießt seit ca. 2 Jahren. Inzwischen schießt sie so gut das sie auch im Stützpunkt Kader in München trainiert. Außerdem wurde sie in der Saison 2018/2019 Klassensiegerin in der C-Klasse 2 im Rundenwettkampf des Gau Friedberg.Als Mannschaft erreichten die Mädchen folgende Erfolge:- 1. Platz im Jugend Rundenwettkampf 2018 (mit Maria Menzinger)- Rundenwettkampf Saison 2018/2019 Klassensieg in C Klasse (erste Rundenwettkampf Saison und schon Klassensieg und Aufstieg)- Alle 4 Mädchen schießen dieses Jahr in der Oberbayrischen Meisterschaft- Bei der Stadtmeisterschaft 2018 in Harthausen 1. Platz als Mannschaft (Lucia, Selina, Carina)- Gauschießen in Ried 2018: 1. Platz in der Schüler Klasse (Laura, Selina, Carina)Ich bin gespannt mit was uns sie wirklich talentierten Mädchen in Zukunft weiter überraschen werden.