Hochkicks zur Weihnachtsfeier

Danach folgte der Höhepunkt der Veranstaltung: Die Gürtelprüfungen. Hierbei müssen die Teilnehmer ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen, um den nächsthöheren Grad zu erlangen: Formenlauf (sogenannte Hyongs), Bruchtest, verschiedene Kicktechniken und bei den Fortgeschrittenen auch freier Kampf.Der Prüfer Großmeister Gerhard Maier lobte bei den Prüfungen die hohe Konzentration und Disziplin der Kinder und Erwachsenen. Alle 18 Prüflinge konnten den nächsten Gürtelgrad erfolgreich ablegen, vom weiß-gelb-Gurt bis hin zum rot-schwarz-Gurt). Danprüfungen, also die Prüfung zum Schwarzgurt können ausschließlich in den TWIN Taekwondo Trainingscamps abgelegt werden, da hier die Prüfung besonders intensiv ist und auch über mehrere Tage gehen kann.Nach der Veranstaltung gab es von der stolzen Meisterin Anna Maier, die den dritten Dan (Meistergrad) trägt noch für jeden Teilnehmer eine schöne Tasse mit einem Kämpfer darauf als Weihnachtsgeschenk und dann wurde der gemütliche Teil des Abends eingeläutet.