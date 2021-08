Goldene Raute mit Ähre für den BC Rinnenthal

Stolz konnte Vorstand Christian Treffler die Goldene Raute mit Ähre, die höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußballverbandes, durch Till Hoffmann entgegennehmen.Hierzu wurde das erste Heimspiel auf der eigenen Sportanlage genutzt.Der Erwerb dieses Gütesiegels ist vergleichbar mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft. Dadurch kann ein Verein nach außen sichtbar belegen, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Vereine, die dieses erwerben, müssen einen konstant hohen Leistungsstandard über einen längeren Zeitraum nachweisen.Die Goldene Raute mit Ähre ist kein Wettbewerb unter Vereinen und es zählt auch nicht eine Spielklasse oder eine Meisterschaft. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Verband die erneuten ausgezeichneten Leistungen des Vereines in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Breitensport und Prävention. Vor allem die Jugendarbeit ist beim BC Rinnenthal eine der wichtigen Säulen im Verein.Der Verband bestätigt dem BC Rinnenthal, dass er die Anforderungen eines modernen Vereines seit vielen Jahren mehr als erfüllt.