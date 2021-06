Fußballfieber

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Die Fußball EM am Rothenberg

Unsere Fußballfans fiebern schon bei den ersten Spielen mit der deutschen Mannschaft. Damit sie in gemütlicher Runde die Spiele verfolgen können hat unser Betreuungsteam den neuen Mehrzweckraum entsprechend dekoriert. Wer möchte kann am Abend auf dem großen Fernseher mit Gleichgesinnten die Spiele anschauen und für passende kühle Getränke wird auch gesorgt. Natürlich ist die Teilnehmerzahl entsprechend dem Hygienekonzept immer noch begrenzt und auch für die Betreuung muss gesorgt werden. Aber nach so langer Zeit ohne die größeren Aktivitäten für unsere Bewohner, halten alle zusammen und versuchen jede Möglichkeit für weitere Angebote zu nutzen.