Drei Bezirkstitel für DJK Friedberg

Gleich zwei Titel heimste Viola Vitting ein. Erstmals lief sie die höheren Hürden in der U20 und konnte sich mit 16,21 Sekunden gleich den Titel holen. Ebenfalls ganz oben auf dem Siegerpodest stand sie im Hochsprung. Hier reichten lockere 1,56 Meter zum Sieg. Thaddäus Weißhaar holte sich in der U20 über 1500 Meter souverän den Sieg in 4:33,00 Minuten. Anna-Luisa Spatz in der W15 freute sich als Dritte über 300 Meter in 45,23 Sekunden über die Qualifikationszeit zu den Bayerischen Meisterschaften. Über 80 Meter Hürden kam sie in 14,17 Sekunden auf Rang vier. Sabrina Mayer kam an diesem Tag nicht ganz an ihre Bestleistungen heran, konnte aber dennoch überzeugen. Sie wurde über 100 Meter Vierte mit 13,55 Sekunden und Dritte über 80 Meter Hürden in 13,52 Sekunden. Im Weitsprung verpasste sie mit 4,91 Meter lediglich um zwei Zentimeter den Titel.Beim Werfer- und Springertag in Vöhringen kam Nela Lehmann mit 11,96 Meter und Rang zwei im Kugelstoßen nahe an ihre Bestleistung heran. Im Diskuswurf gelangen ihr 27,02 Meter. Senior Michael Liebert (M70) schaffte im Diskuswurf 25,76 Meter und Rang drei. Den gleichen Platz gab es für ihn im Kugelstoßen mit 8,60 Meter. Den Hochsprung gewann er mit 1,15 Meter.