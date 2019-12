DJK Friedberg wird mit dem BayernStar ausgezeichnet

In allen bayerischen Bezirken gebe es Vereine, deren Namen man sofort mit diversen Dingen in Verbindung bringen kann, betonte Johannes Barnbacher, BLV-Vizepräsident Wettkampfwesen, in seiner Laudatio. Dabei handelt es sich um herausragende Athleten, sportliche Leistungen, Personen, die den Verein prägen oder eben Stadien. All dies treffe auf die DJK Friedberg um ihren Motor Heinz Schrall und Sportwart Stefan Gorol zu. In Friedberg gebe es ein tolles Team an fachkundigen Kampfrichtern und fleißigen Helfern. Und besonders wichtig: Nachdem die Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften 2019 kurz vor dem Aus standen, stellte sich das Team der DJK Friedberg spontan als Ausrichter der Titelkämpfe zur Verfügung und gewährleistete so, dass sich die Zehnkämpfer und Siebenkämpferin auch in diesem Jahr wieder um Medaillen und Plätze in Bayern messen konnten. Freudestrahlend nahmen Heinz Schrall und Stefan Gorol das BayernSTAR Schild anschließend entgegen. Das ganze Team der DJK Friedberg freut sich sehr über diese ganz besondere Auszeichnung. Auch für das neue Jahr sind bereits zwei Schwäbische Meisterschaften in Friedberg geplant.