BC Rinnenthal will zam fit bleim

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen!

Dem BC Rinnenthal geht es aktuell wie allen anderen Vereinen auch. Erneut zwingt die aktuelle Situation alle sportbegeisterten zur Zwangspause.Nachdem Verbot aller Sportaktivitäten, die Absagen aller Weihnachtsfeiern in den einzelnen Abteilungen, der abgesagten Skisaison, keinem Neujahrsempfang und die Verschiebung der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, möchte der Verein nun eine sportliche Alternative in den Weihnachtsferien anbieten.Als Monika Pfaffenzeller mit ihrer Idee zu diesem Projekt auf die Vorstandschaft zukam, war diese sofort Begeistert und der „Zam fit bleim“ Lauf war geboren.Zwischen dem 21.Dezember 2020 bis 10.Januar 2021 kann jeder der möchte zwischen zwei Strecken von 5km oder 10 km wählen. Die Streckenverläufe führen rund um Rinnenthal und sind entsprechend in eine rote bzw blaue Strecke ausgeschildert. Der Beginn und das Ende jeder Route ist immer am Sportgelände an der Klaus Arena. Ob die Strecke gejoggt, gewalkt oder nur im gehen absolviert wird, bleibt jedem selbst überlassen.Als Zeichen und Beweis seiner erbrachten Leistung soll jeder ein Selfie mit einem BCR Erkennungsmerkmal an einem ausgewiesenen Fotopoint aufeinstellen. Hier entsteht noch als toller Nebeneffekt eine Fotoserie mit den Teilnehmern. Ziel ist es sich aus Lust und Laune an dieser Aktion zu beteiligen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen.– aber in erster Linie will man natürlich:„um sich nach gegebener Zeit im Jahr 2021 wieder voller Elan an den gebotenen Sportprogrammen auszupowern.Weitere Infos und die Wegstrecken finden Sie auf der Homepage unter: www.bcrinnenthal.de