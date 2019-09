Ausgezeichnet! Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V. erhält im Wasserski „Das Grüne Band 2018“ für vorbildliche Talentförderung im Verein“ von Commerzbank und DOSB

Friedberg : Friedberger See |

Starke, konsequente Nachwuchsarbeit zahlt sich aus. Für den Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V. ganz besonders, denn jetzt wurde die Abteilung Wasserski für ihre vorbildliche Talentförderung mit dem "Grünen Band", dem bedeutendsten Nachwuchsleistungssport-Preis in Deutschland ausge-zeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des Vereinsfestes vor rund 100 gelade-nen Gästen, darunter Sportler, Angehörige, Sponsoren und Pressevertretern statt. Stadtrat Wolf-gang Rockelmann und Fritz Lauch vom Bayerischen Motoryacht Verband persönlich begleiteten die feierliche Übergabe.

Förderpreis fließt zu 100% wieder in die Nachwuchsarbeit!



Förderpreis von Commerzbank und DOSB seit 1986



„Das Grüne Band“ wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Commerzbank seit 1986 vergeben und ist mit einer Förderprämie von 5.000 Euro dotiert. Diesen Geldsegen werden die Friedberger Wasserskisportler unmittelbar wieder in die Jugendarbeit einfließen lassen um Sportmaterial für das Winter- und Sommertraining zu beschaffen oder um Trainingslager für die Kinder und Jugendlichen auszurichten.„Die Auszeichnung mit dem „Grünen Band“ hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Unterstützung, die wir natürlich gut gebrauchen können. Die Prämierung ist vor allem eine Wertschätzung für unsere exzellente Jugendarbeit und Talentförde-rung. Zugleich ist es ein Dankeschön an alle Trainer, Helfer und Eltern, die uns mit ihrem großen Engagement zumeist ehrenamtlich unterstützen!“ freut sich Andreas Hillenbrand, Trainer der Was-serskisportler.Im Rahmen der Preisverleihung erhielt der Verein einen Pokal sowie einen Scheck über die 5.000 Euro Förderprämie von Commerzbank Filialdirektor Georg Wiltschka aus Augsburg überreicht. In seiner Laudatio betonte Wiltschka: "Seit der Gründung des Wasser-Sport-Vereins Friedberg e.V im Jahr 1970 verfolgen die Verantwortlichen im Verein mit Augenmaß, Geduld und Vertrauen in die jungen Sportler ein sportwissenschaftlich fundiertes Nachwuchskonzept. Ein junger Athlet bleibt seinem Sport nur dann treu, wenn er Spaß und Freude daran hat. Gerade in Randsportarten wie Wasserski sind neben dem Spaß auf dem Wasser natürlich ein sportliches Gesamtkonzept, per-sönliche Betreuung und die Unterstützung durch Trainer und Eltern die Grundlage. Gepaart mit den sportlichen Erfolgen ist es nur folgerichtig, dass das diesjährige Grüne Band an den Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V geht. Hut ab vor dieser beeindruckenden Leistung!“, so Commerzbank Chef Wiltschka.Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Vereine aus der ganzen Bundesrepublik um den Preis für vorbildliche Talentförderung im Verein beworben. Auf der „Checkliste“ der Bewer-tungskriterien stehen der Aufbau der Talentsichtung und systematischen Talentförderung, die Dar-stellung der Trainersituation, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Besonderheiten von sozialen und pädagogischen Maßnahmen bzw. Projekten des Vereins, die sportmedizinische und die Ernährungs-Beratung sowie die Dopingprävention. Und natürlich auch die sportlichen Erfolge im Nachwuchs- und Spitzenbereich.Rund 130 Sportler gehören zur Abteilung Wasserski, darunter mehr als 40 Schüler und Jugendli-che. Seit 2014 hat die Abteilung Wasserski einiges an Neuerungen eingeführt, welche als Ge-samtkonzept die Jury überzeugt haben. Dazu gehört die Einführung eines Wintertrainings, zusätz-liche Trainingszeiten für Kinder auf dem Wasser und die Ausbildung der Trainer. "Die Auszeich-nung ist ein weiterer Antrieb für unsere Sportler und Trainer den eingeschlagenen Weg weiterzu-verfolgen", so Trainer Hillenbrand weiter. "Unsere Sportler sind stolz, zum Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V. zu gehören!“Seit 1986 fördern die Commerzbank AG und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) über die Initiative „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ Kinder und Jugendliche. „Das Grüne Band“ belohnt vorbildliche Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. Für „das Grüne Band“ können sich Vereine oder einzelne Abteilungen bis Ende März jedes Jahres bei ihren Spitzenverbänden bewerben. Die Jury prämiert jährlich 50 Vereine oder Vereinsabteilungen aus den förderungswürdigen olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ein Grünes Band wird an jede Sportart pro Jahr nur einmal vergeben. Voraussetzung für die Vereine ist, dass sie aktive Talentsuche und -förderung von Jugendlichen sowie aktive Dopingprävention betreiben.