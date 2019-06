Anna Zach holt Silber bei den Schwäbischen Blockmeisterschaften

Gleichzeitig fanden die Schwäbischen Blockmeisterschaften der U14 und U16 in Aichach statt. Hier trat einzig Anna Zach von der DJK Friedberg an und zeigte einen gelungenen Wettkampf. Den Auftakt machte sie mit 13,79 Sekunden über 80 Meter Hürden und verbesserte sich hier über eine halbe Sekunde. Im Hochsprung übersprang sie wie beim letzten Wettkampf, als sie Schwäbische Meisterin wurde, erneut 1,52 Meter. Eine weitere Bestleistung stellte sie über 100 Meter in 14,39 Sekunden auf. Beim Speerwurf flog der Speer auf erfreuliche 20,74 Meter. Zum Abschluss riskierte sie im Weitsprung noch mal alles und schaffte mit 4,57 Meter erneut eine persönliche Bestleistung. Insgesamt sammelte sie 2361 Punkte, dies bedeutete den Vizetitel im Block Sprint/Sprung in der W15.Bei den Bayerischen Langstaffelmeisterschaften in Freising traten Sultan Nuguse, Tim Mahl und Ahmed Tamam über 3x1000 Meter der U20 außer Konkurrenz an, da Sultan und Ahmed noch nicht wie vom Verband gefordert ein Jahr lang im Besitz eines gültigen Startpasses sind. Nur knapp zwei Sekunden hinter dem Zweitplatzierten liefen sie in hervorragenden 8:23,39 Minuten ins Ziel.