Aktion Stadtradeln: Friedberger Schüler radeln 6200 Kilometer

Ein regnerischer Freitag konnte die Freude und den Stolz der Friedberger Sieger bei der bundesweiten „Aktion Stadtradeln“ nicht trübern. Im Rahmen einer kleinen Siegesfeier ehrte Friedbergs Erster Bürgermeister die drei Teams der ersten Ränge.

Über die „beispielhafte Aktion für die klimafreundliche Mobilität in unserer Stadt“ freute sich Roland Eichman bei seiner Ansprache auf dem Friedberger Marienplatz. Er dankte dem City-Management und dem Aktivring Friedberg für die reibungslose Organisation der Aktion. Flankierend zu den Kampagnen „Ich kauf vor Ort“ und „Einkaufen-in-friedberg.de“ war die Aktion ein Baustein, den Innenstadtbesuch auch während des Umbaus der Bahnhofstraße und der Sanierung der Bundesstraße 300 entspannter zu machen. Vom 1. Mai bis 21. Mai 2021 haben sich 363 Friedberg Radler am Stadtradeln beteiligt und sind dabei 66.147 Kilometer gestrampelt. Hier die Zahlen und Ergebnisse der drei Erstplatzierten Teams:1. Rang: Tenneco (Standort Friedberg) - 9.647 km21 Teilnehmer, 459 km/pro Kopf, 1.418 kg CO22. Rang: Genussradler – 9.177 km35 Teilnehmer, 262 km/pro Kopf, 1.349 kg CO23. Rang: Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg – 6261 km84 Teilnehmer, 75 km/pro Kopf, 1.349 kg CO2(Quelle: https://www.stadtradeln.de/friedberg Für die Teams auf den Podesten gab es Siegerurkunden und kleine Anerkennungen. „Zum ersten Mal ist Tenneco offiziell dabei“, so Franziska Pitzl vom Siegerteam Tenneco. Die Mitarbeiterin im Personalbüro der Firma Tenneco im Standort Friedberg hatte das Team angemeldet. Wegen der bedeutenden Unterstützung des Gesundheitsmanagements der Firma hatte Tenneco selbst noch mit einem internen Wettbewerb die Teilnehmer motiviert. Für die besten drei Teams gab es 900 Euro Peisgeld. Der Betrag wurde an das Kinderheim Friedberg und an die Stiftung „Plant for Planet“ gespendet.Das Team „Genussradeln“ unter der Organisation von Brigitte Straub hat pro Radttour gute 90 Kilometer geradelt. „Unsere große Motivation ist mit Erfolg belohnt worden“, freut sich Anita Steiner vom Team. „Wir hatten alle einen großen Spaß bei der Aktion.“Mit großer Freude kletterten die Schülerinnen und Schüler der Friedberger Theresia-Gerhardinger-Grundschule auf das dritte Siegerpodest. Jubelnd, mit hoch gestreckten Armen war allen die Freude über das erstrampelte Ergebnbis bei der Aktion Stadtradeln anzusehen und anzuhören. Schnell waren alle Kinder im Anschluss mit ihren kleinen Geschenken für ihre Teilnahme beschäftigt. Wind und Regentropfen waren für die jungen Teilnehmer nicht mehr von Bedeutung.