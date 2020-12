50 Jahre BC Rinnenthal

Es war die Geburtsstunde von einem Sportverein, nämlich dem:der zunächst als reiner Fußballverein angedacht war.Die ersten Anfänge starteten bereits nach der Kriegszeit als sich die Burschen außerhalb vom Dorf auf einer Wiese „im Moos„ zusammenkamen um dort Fußball zu spielen.Doch bald wollte man sich professioneller aufstellen und als Verein am aktiven Spielbetrieb teilnehmen – somit war der Grundstein zur Gründung gelegt.Bereits ein Jahr nach der Gründung wurde auf dem jetzigen Sportgelände in der Grießbachstraße mit dem Bau des Sportplatzes begonnen und wiederrum ein Jahr darauf mit dem Bau eines Sportheimes.Da der Zulauf größer wurde und auch die Damen ihren Platz im Verein beanspruchten, wurde 1976 die Gymnastikabteilung ins Leben gerufen. Gefolgt 1981 von der Skiabteilung und 1989 von der Tennisabteilung. Als jüngste Abteilung kam 2015 die Tischtennisabteilung dazu und rundet das Angebot für sportbegeisterte ab.Das aus ihrer Vision von einer sportlichen Gemeinschaft – sich einmal einer der größten Vereine im Stadtgebiet mir über 900 Mitgliedern entwickeln würde hätte sich damals wohl niemand träumen lassen. Viele Stationen mit Sportlichen Auf und Ab liegen auf diesem langen Weg, sowie unzählige Arbeitseinsätze Ehrenamtlicher Helfer waren dafür in den letzten 50 Jahren nötig um den Verein und die Sportstätten auf dem aktuellsten Stand zu halten. Stellvertretend als größtes Projekt ist wohl der Neubau des Sportheim mit Außenanlage zu nennen das von 2004 - 2005 stattgefunden hat.Bis heute kann jeder seiner Vorstellung von Bewegung nachgehen und Jung und Alt finden seinen Platz im Verein und in der BCR Familie.Um das 50. Vereinsjubiläum gebührend zu feiern war eigentlich ein Festwochenende angedacht, was aber auf Grund der aktuellen Situation verschoben wurde. Ob dies nächstes Jahr stattfinden kann steht noch in den Sternen.Von den damals 71 Gründungsmitgliedern sind leider nur noch 39 unter uns, und davon noch immer 35 Vereinsmitglieder beim BC Rinnenthal. Diesen haben die beiden Vorstände mit einer Karte und mit einem kleinen Geschenk stellvertretend für alle Mitglieder ihren Dank ausgesprochen.