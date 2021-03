Homeoffice adé

Friedberg : Dagmar Rohde |

Kommunikations-Expertin Dagmar Rohde aus Friedberg macht Nägel mit Köpfen

Die Unternehmerin Dagmar Rohde öffnet uns die Türen zu ihrem hellen Büro in Friedberg, wo sie ab sofort Coaching & Training für Geschäftskunden und Privatpersonen anbietet.

Ihre Kunden sind Firmen, die in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice und Mitarbeitergewinnung eine gezielte Förderung ihrer Mitarbeiter benötigen, um die Qualität zu steigern, dabei aber Nachhaltigkeit wollen, um auch die Gesundheit im Blick zu behalten. Privatpersonen kommen auf die ehemalige Personalberaterin zu, um bei Bewerbungsgesprächen optimal vorbereitet anzutreten. Aber auch Mütter in der Doppelbelastung holen sich im Kurzzeitcoaching Tipps, um praktische Strategien für mehr Balance im Leben zu schaffen. Ihr Schwerpunkt ist die Gesprächsführung, die sie neben ihrem Kerngeschäft kontinuierlich ausgebaut hat.Nach vielen Jahren als Führungskraft im Vertrieb wagte sie als Alleinerziehende 2016 den Schritt in die Selbständigkeit. Für Unternehmen bot sie aus dem Home Office ihren Vertriebsservice an, hiermit hat sie sich in den letzten fünf Jahren einen Namen in der Region gemacht. „Die Anfangszeit mit Doppelbelastung war hart. Diese Erfahrung teile ich mit allen, die jetzt nach einem Jahr Homeschooling parallel zum Bürojob fix und fertig sind.“Zu den Aufträgen rund um Vertrieb und Service stiegen die Anfragen zu Gruppen- und Einzelschulungen, ebenso wie Mentoring für junge Führungskräfte und Start-Ups. „Die Wirtschaft in der Region wächst“, sagt sie „und Firmen haben speziell seit dem Wegfall von Bestandskunden in der Krise wieder mehr Bedarf für Beratung und aktive Ansprache von Neukunden und neuem Personal. Die Leistung kaufen sie aktuell zu oder lassen ihre eigenen Kräfte an das Thema ran.Gewinnende Gesprächsführung ist der Schlüssel zum ErfolgGewinnende Gesprächsführung ist da der Schlüssel, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt, und Vertrieb ist nicht jedermanns Sache, da war bei mir richtig viel los. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich im Kopf schon gar keine Soloselbstständige mehr bin, sondern längst eine Wachstums-Strategie habe und mir jeden Morgen jemanden wünsche, der mit anpackt.“ Im Januar hat sie dann beschlossen, dass sie handeln muss. Und sie hat direkt in Friedberg ruhige Büroräume gesucht und gefunden, wo sie nun die ersten Mitarbeiterinnen einstellt.„Jetzt kann es endlich mit neuen Schwerpunkten weitergehen “ freut sich die Friedberger Unternehmerin „und ich habe mehr Zeit Firmen und Menschen weiterzubringen. Am meisten freut mich, dass ich jetzt endlich auch selbst als Arbeitgeberin in Friedberg eine Perspektive vor Ort bieten kann.“Kontakt:ROHDE Kompetenz in Kommunikation, Zeppelinstraße 25a, 86316 Friedberg, Telefon: 0152/0203 0309