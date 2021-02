Gerade in Corona-Zeiten: Eine Woche für die Liebe - 12. Marriage Week vom 7. bis 14. Februar

Jede glückliche Beziehung lebt von der gemeinsam verbrachten Zeit und bewusst gestalteten Freiräumen. Es geht immer wieder darum, die Liebe zu feiern und zu erhalten, auch, oder gerade, wenn die äußeren Bedingungen herausfordernd sind. Eine Ehe so zu gestalten, dass sie ein Leben lang hält, ist eine wichtige gemeinsame Aufgabe. Die „Marriage Week“ ist eine gute Möglichkeit, die eigene Ehe zu genießen und zu feiern.Das Team der Marriage Week hat einige richtig gute Ideen und Angebote bereitgestellt, auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Kontaktbeschränkungen viele geplanten Veranstaltungen leider nicht stattfinden können:Ein einstündiges Videomagazin speziell zur Marriage Week 2021 ist während der ganzen Woche jederzeit abrufbar, Anregungen für einen persönlich gestalteten Ehegenussabend, Hinweise auf spezielle Marriage Week Gottesdienste und noch einiges mehr finden Sie unter marriage-week-augsburg.de. Lassen Sie sich überraschen und geben Sie Ihrer Ehe gute Impulse, auch in diesem Jahr!Marriage Week ist eine Initiative von Personen und Institutionen aus Bereichen der Kultur, Kirche, Politik und Wirtschaft mit dem Ziel, den Wert der Ehe in der Gesellschaft zu stärken.An dem Programm beteiligen sich neben Gruppen und Unternehmen aus Kirche, Kunst und Kultur die Städte Augsburg, Friedberg, Neusäß, Diedorf und Aichach.