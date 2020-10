Friedberger Autor kämpft gegen Wegwerfwahnsinn

Friedberg : 3H Verlag | Beste Reste heißt das neue Promi-Kochbuch des Friedbergers Michael Fuchs-Gamböck

Der Musik- und Kulturjournalist Michael Fuchs-Gamböck hat ein Kochbuch mit dem Titel „Beste Reste“ veröffentlicht. Hier verraten über 40 Promis aus Politik, Sport, dem Showgeschäft und der Musikbranche ihre Lieblingsgerichte aus Resten ihres Kühlschrankes. Was daran anders ist und warum der Autor mit ihnen gemeinsam gegen den Wegwerf-Wahnsinn ankämpfen möchte...

Ob Michael Fuchs-Gamböck dieser Anspruch gelingt, weiß er nicht. Doch der gebürtige Friedberger, der seit zehn Jahren in Dießen am Ammersee lebt, möchte mit seinem Kochbuch seinen Lesern zeigen, dass man Reste aus dem Kühlschrank noch verwenden könne und nicht gleich alles wegwerfen müsse.Für den 55-Jährigen, der sonst Bücher über Musiker, Romane und Gedichtbände schreibt, ist es ein Debüt in Sachen Kochen und Genuss. Besonders stolz ist er darauf, dass er als Partner die weltweit tätige Organisation Slow Food dazugewinnen konnte. „Slow Food setzt sich für genussvolles, bewusstes und Essen aus der Region ein und ist eine Gegenbewegung zum Trend des uniformen, globalisierten und genussfreien Fast Food“, sagt der ambitionierte Autor. Lange Zeit hat Fuchs-Gamböck für sein Herzensprojekt nach einem Herausgeber gesucht. Mit dem 3H-Verlag aus Friedberg hat er nun den passenden Partner gefunden, der mit ihm am 1. Oktober dieses qualitativ hochwertige Kochbuch mit Hardcover in die Buchläden bringen wird.So beginnt das Vorwort seines 192 Seiten füllenden Werkes. Schon das Titelbild verspricht eine bunte Mischung. Seit 30 Jahren hat der Autor mit Stars aus dem Showbusiness, der Schauspielerei, der Kultur oder der Politik und dem Sport zu tun. Er wollte gemeinsam mit „diesen Promis“ den Kampf gegen den Wegwerf-Wahnsinn aufnehmen und hat sie gefragt, ob sie ihm ihr heimliches privates Lieblings-Reste-Rezept verraten. Sein Kampfgeist war geweckt und er fand über 40 Mitstreiter. Sein Buch nannte er schlicht „Beste Reste“ und es ist wahrlich anders geworden als herkömmliche Kochbücher.Denn was gibt es Schöneres, als mit Resten aus dem Kühlschrank etwas Gutes zu zaubern. Ein altes Brot, Nudeln, Kartoffeln oder Gemüse vom Vortag hat fast jeder zu Hause. Und es kam eine große Vielfalt für sein Buch zusammen. Die Rezepte sind gesund, viele sind vegetarisch oder sogar vegan. Das erkennt man an den Symbolen im Buch beim jeweiligen Rezept. Unter anderem erfährt man, wie der Komponist Ralph Siegel um Mitternacht sein Gröschterl macht und welches Leibgericht aus Kindertagen seine Ehefrau Laura am liebsten kocht. Und was bei Schauspielerin Michaela May so alles auf ihrem Balkon in Münchens Stadtmitte an Kräutern wächst und sie daraus zubereitet. Auch das Karottenrösti von Starköchin Sarah Wiener, der Apfel- Rotkohlkranz von Liedermacher Konstantin Wecker und die Käsesuppe des Kölner Sängers Hennig Krautmacher von den Höhnern werden so zu etwas ganz Besonderem: Jeder Promi möchte den Lebensmitteln ihren ideellen Wert wieder zurückgeben. Denn Lebensmittel sind mehr als bloß eine Ware. „Jeder Leser kann dazu beitragen, indem er sich von diesen Rezepten inspirieren lässt, etwas in Bezug auf Lebensmittelrettung dazulernt und mit Verantwortung genießen lernt“, so Fuchs-Gamböck, der sich freut, dass ihn so viele Prominente in seinem Herzensprojekt unterstützt haben und einen kleinen Beitrag für einen sinnvolleren Umgang mit unserem Essen beigesteuert haben.„Mein Buch ist dringend nötig. Unglaubliche 82 Kilo Nahrungsmittel werfen die Deutschen im Jahr weg. Und das pro Person! Allein 6,7 Millionen Tonnen nicht verwertetes Essen fällt dabei in privaten Haushalten an. Und das alles nur, weil die Nahrungsmittel optisch auf den verwöhnten Konsumenten unansehnlich wirken bzw. auch, weil die momentanen Produktstandards des Handels den Verbraucher erst zu dieser Sichtweise erzogen haben. Dabei haben diese Lebensmittel immer noch einwandfreie Qualität, man kann sie unbesorgt genießen. Vieles ist einfach zu gut für die Tonne. Das sind eine enorme Verschwendung und ein Schlag ins Gesicht jedes Hungernden in Deutschland und der Welt. Dem wollen wir alle gemeinsam entgegenwirken", so Fuchs-Gamböck.Viele Fotos im Buch sind bei den Promis zu Hause entstanden. Als der Musiker Purple Schulz am 24. August 2019 im ausverkauften Friedberger Schlosshof zu Gast war, ließ es sich der 3H-Verlag nicht nehmen, das Shooting an der Theke im Schloss durchzuführen. „Mit Purple verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Ihm schmeckt deftiges Essen, ohne dass dabei Fleisch ins Spiel kommt, besonders gut. Wenn er dann noch von den Resten vom Vortag etwas zaubern kann, ist das für ihn eine echte Offenbarung“, erzählt der Autor.Die Münchner Schauspielerin Michaela May öffnete dem Fotograf Ralf Kornmann sogar ihre Küche. So kann der Leser in ihr Zuhause eintauchen. Was sie dazu gekocht hat, stellen wir Ihnen als Rezepttipp vor. „Das hat mir meine Mama gekocht, die war Meisterin im Resteverwerten, eine klassische Vertreterin der Kriegsgeneration“, so Michaela May. „Es ist das original Tiroler Gröstl-Rezept.“Die Zutaten: (für 4 Portionen)• 1 TL Butter• 4 Eier• 1 EL gehackte Petersilie• 1 Prise gemahlener Kümmel• 250 g gekochtes Rindfleisch vom Vortag• 600 g gekochte Kartoffeln vom Vortag• 1 Prise Majoran• 2 EL Pflanzenöl• Salz und Pfeffer• 1 ZwiebelDie Zubereitung:Die bereits vorgekochten Kartoffeln in Scheiben schneiden. Das vorgekochte Rindfleisch grob-nudelig schneiden.Zwiebel fein schneiden und in einer großen Pfanne mit Öl anrösten. Kartoffeln und Rindfleisch beigeben und weiter rösten, mit Salz, Pfeffer, Majoran und Kümmel würzen. Unter häufigem Wenden goldbraun knusprig rösten. In einer weiteren Pfanne etwas Butter erhitzen, Eier aufschlagen und Spiegeleier braten. Spiegeleier mit dem Gröstl anrichten.„Ich liebe Kartoffeln in allen Variationen. Mit dem Gröstl bin ich übrigens konfrontiert worden,seit ich meine ersten Zähne im Mund hatte. Das hat mir meine Mama gekocht, die war Meisterin im Resteverwerten, eine klassische Vertreterin der Kriegsgeneration. Bei uns wurde nie etwas weggeschmissen,wir waren eine große Familie, mein Papa Lehrer, da war nicht viel Geld im Haus“, erzählt Schauspielerin Michaela May."Der Majoran stammt frisch vom Kräutergarten auf meiner Münchner Dachterrasse.Statt Majoran schmeckt auch getrockneter Oregano wunderbar. Auf das Spiegelei verzichte ich, das ist nicht recht mein Geschmack beim Gröstl."Zum Buch: Michael Fuchs-Gamböck„Beste Reste – 40 Promis kochen mit den Resten aus ihrem Kühlschrank“192 Seiten, Hardcover€ 29,50 (D)ISBN: 978-3-9819878-7-4Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2020 im 3H-Verlag unter www.3h-verlag.de "Beste Reste" ist in allen Buchhandlungen erhältlich, aber auch online über den 3H-Verlag. erhältlich.