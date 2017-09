Ein Jahr später … unser neues Team stellt sich vor: Gesundheitsenter Orbis vitae

Friedberg : Gesundheitscenter Orbis vitae | 

Am 18. Juni öffnet das Gesundheitscenter Orbis vitae erneut seine Türen – mit neuer Adresse (Hermann-Löns-Str. 4 in Friedberg) und mit neuem Team!

Zwischen 10 und 14 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick in die Räume zu werfen. Leiterin Eva Mersdorf, Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG) Claudia Rühm, Heilpraktikerin Nicole Fichtner, Familientherapeutin Astrid Schreiber und Massage-Therapeutin Ottilie Strobel laden Sie herzlich ein, vorbeizukommen zum Schauen, zum Fragen oder zum Kennenlernen.Eva Mersdorf bietet seit mehr als 10 Jahren Yogakurse und Cantienica© Beckenbodentraining in Friedberg an. Ihr Angebot ist eine wunderbare Möglichkeit, um durch achtsames Umgehen mit dem eigenen Körper eine wunderbare Ausstrahlung zu entwickeln. Probieren Sie es in einer Probestunde aus.Claudia Rühm, ebenfalls über 10 Jahren im Gesundheitscenter tätig, bietet Therapie & Beratung an. Sie unterstützt und begleitet Menschen in Lebenslagen, in denen sie in Sackgassen geraten sind und nicht weiter wissen. Ihre Schwerpunkte sind die Transformationstherapie nach Robert Betz, Familienaufstellungen und EFT (Klopfakupressur).Nicole Fichtner arbeitet seit mehr als 10 Jahren in ihrer Praxis für Naturheilkunde. Mit Cranio-Sacral-Therapie, Focusing, Physioenergetik, Akupunktur, Heilhypnose und anderen Methoden unterstützt sie ihre Patientinnen und Patienten ganz individuell - je nachdem, was zu dem Zeitpunkt am besten passt und wirkt.Astrid Schreiber bietet seit 20 Jahren, Beratung und Therapie für Einzelpersonen, Paare, Familien oder andere soziale Systeme an. Besonders bei belastenden Konflikten unterstützt die erfahrene Therapeutin ihre Klientinnen und Klienten auf ihrem Weg zu einer individuellen Lösung. Im systemischen Gesundheits-coaching können Menschen mit psychischen Belastungen Unterstützung für ihre Selbstfürsorge finden.Ottilie Strobel ist seit beinahe 15 Jahren Massage-Therapeutin für Ayurveda, Lomi Lomi Nui Massage, und ausgebildet in Körper- und Energiearbeit. Ihre berührenden, einfühlsamen und ganzheitlichen Massagen können dabei helfen, Verspannungen los zu lassen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Nach der Devise „Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe!“ steht immer die Einzigartigkeit eines jeden Menschen im Mittelpunkt ihrer Behandlungen.Zusätzlich bietet das Gesundheitscenter weitere Kurse und Angebote zu verschiedenen Themen an.Wir freuen uns auf Sie!Ihr Team von Orbis vitaeEva MersdorfClaudia RühmNicole FichtnerAstrid SchreiberOttilie StrobelLinks zu den individuellen Angeboten:Gesundheitszentrum Orbis vitae und Eva Mersdorf: www.orbis-vitae.com Praxis für Therapie und Beratung Claudia Rühm: www.ruehm-therapie.de oder www.folge-deinem-herz.de

Praxis für Naturheilkunde Nicole Fichtner: www.heilpraktiker-fichtner.de

Paar- und Familientherapie Astrid Schreiber: www.paartherapie-friedberg.de

Ayurveda-Oase Ottilie Strobel: www.ayurvedaoase.de