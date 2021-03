Anzeige

BRK Bereitschaft Friedberg sammelt Altpapier & Altkleider am Samstag, 13.03.2020

Im Rahmen der Mittelbeschaffung sind am Samstag den 13.03.2020 Mitglieder der Rot-Kreuz-Bereitschaft in Friedberg unterwegs. Sie sammeln in Friedberg, Friedberg-West, Wiffertshausen, sowie in den Stadtteilen St. Afra im Felde, und Siedlung Lindenau Altkleider und Altpapier.



Der Erlös der Sammlung wird ausschließlich für Rot-Kreuz Aufgaben vor Ort verwendet.

Das Altmaterial sollte am Samstag den 13.03.2020 ab morgens 8 Uhr gebündelt am Straßenrand bereitgelegt werden. Altkleider und Schuhe (nur Paarweise zusammengebunden) bitte wasserdicht verpacken, damit diese weiterverwendet werden können.

Gefällt mir