Der nächste Stammtisch der FDP Friedberg findet am 30.05.17 ab 18:30 Uhr im Gasthof Zur Linde satt

Laut der Ortsvorsitzenden Cornelia Böhm soll unteranderem über die anstehenden Ausschüsse und die nächste Stadtratssitzung diskutiert werden. Nach der Freude über die guten Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und NRW möchte Böhm auch einen Blick auf den anstehenden Bundestagswahlkampf werfen.Los geht es am 30.05.17, ab 18:30 Uhr, im Gasthof Zur Linde, Münchnerstr. 1, 86316 Friedberg. Im Anschluss an den Stammtisch findet die öffentliche Fraktionssitzung der Parteifreie Bürger, ÖDP und FDP statt.