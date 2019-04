SPD und AWO engagieren sich für die „Saubere Stadt“

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum Gelingen der Aktion ‚Saubere Stadt‘ beitragen dürfen“, so SPD-Chefin Ulrike Sasse-Feile, die gemeinsam mit der AWO mehrere Mitglieder der beiden Vereine für das gemeinsame Aufräum-Team rekrutiert hat.Nach rund zweistündigem „Müll-Beutezug“ im Suchgebiet in Friedberg Ost, in den Straßen, Seitenwegen und Grünanlagen rund um das Seniorenheim und den EDEKA-Markt, konnten die Helfer dann auch einige gefüllte Säcke mit aufgesammeltem Müll präsentieren. „Es ist teilweise schon erschreckend, was die Leute alles so wegwerfen“, meint Dominik Lichtenstern, einer der Helfer von der SPD Friedberg. „Gerade in Zeiten in denen für Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein auf die Straße gegangen wird ist es wichtig, auch vor Ort ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.“ Eine Teilnahme auch im nächsten Jahr haben viele der Helfer bereits fest zugesichert.