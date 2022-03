SPD: Kleine Pakete, große (Faschings-)Freude

Die Nachfrage war so groß, dass die Aktion nach kurzer Zeit per Facebook-Post beendet wurde – da war das E-Mail-Postfach bereits voller netter Zeilen und der Bitte eines der Pakete für den Fasching daheim zu gewinnen.Auch von den 20 kleinen und großen glücklichen Gewinner*innen gab es am Ende der Aktion viel positive Rückmeldung: „Meine Kinder und ich sagen vielen lieben Dank für das megatolle Überraschungspaket! Es kam heute an und wir haben sofort das Haus dekoriert, Luftballon-Wettspiele veranstaltet und einen Teil der Süßigkeiten uns schmecken lassen. Eine wirklich tolle Idee und die Kinder waren den ganzen Nachmittag im "Faschingsmodus". Oder von einer Familie, die die Faschingszeit in Corona-Quarantäne daheim verbracht hatte und soein wenig Ablenkung ins Haus bekam. Und obwohl – oder gerade weil – die Zeiten alles andere als lustig sind, brauchen die Menschen in Friedberg einen kleinen, unerwarteten Moment der Ablenkung und Freude: „Die Box ist heute Morgen angekommen. Was für eine Freude! Die Deko hängt schon im Wohnzimmer! Die Kids sind happy! Vielen Dank Euch! Auch wenn es uns Erwachsenen in diesen Tagen schwerfällt, den Kindern sind wir etwas Normalität schuldig!"