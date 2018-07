Sommerempfang der FDP Schwaben

Die FDP Aichach-Friedberg lädt gemeinsam mit der FDP Schwaben und Landtagskandidat Karlheinz Faller, am Sonntag den 15.07.18, um 11:00, herzlich zum Sommerempfang in den Gasthof Zieglerbräu, nach Friedberg ein.

Für die Veranstaltung konnte die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser Schnarrenberger gewonnen werden.Weltweit stellen Demokraturen und Diktatoren den liberalen und demokratischen Rechtsstaat in Frage. Auch bei uns in Bayern wird diese Tendenz genutzt um beispielsweis ein neues Polizeiaufgabengesetz zu verabschieden. Erstmalig kann bei "drohender Gefahr" die Polizeinachrichtendienstliche Möglichkeiten nutzen, was einen starken Eingriff in die Privatsphäre bedeuten kann. Dabei ist der Begriff der "drohenden Gefahr" nicht weiter definiert. Dies könnte auch zu Missbrauch führen.Im Hinblick auf das Jubiläum 100 Jahr Freistaat Bayern, heißt das Motto des Empfangs daher: "Freistaat statt Kontrollstaat" - Frisches Bayern!Die Geselligkeit soll bei einem Glas Sekt (Saft, Bier) und ein paar Häppchen auch nicht zu kurz kommen.