Friedberg : Dämmerschoppen |

HERZLICHE EINLADUNG

zum

Politischen Dämmerschoppen

am Freitag, 6.10.2017, 19:45 Uhr

im Mozart-Café, Rinnenthal.



für dieses Mal haben wir keinen besonderen Referenten vorgesehen. Wir schlagen vor, dass wir uns einmal ungezwungen unterhalten und dabei verschiedene aktuelle Themen besprechen. Zu folgenden Punkten würden wir eine kurze Einführung geben:

- Rückblick Bundestagswahl 2017

- Aktuelles aus der Kommunalpolitik

-Stadt Friedberg: Satzungen für Baulandfestlegung in Rinnenthal

-Landkreis: allg. Entwicklung Schulen, Kliniken Künftige Wertstofferfassung

- Welche Programmschwerpunkte setzen wir uns als CSU OV Rinnenthal

(Bisher bereits vereinbart: 4.2.2018 Frühschoppen/Tomaschko - 9.3.2018 Jahreshauptversammlung)

- Sonstiges

Wir freuen uns auf Euer Kommen und einen sicher interessanten Abend.

Mit freundlichem Gruß

Christian Treffer Matthias Stegmeir Renate Kigle

stv. Vorsitzender Ortsvorsitzender stv. Vorsitzende

Für den Terminkalender:

Sonntag, 12.11.2017, 18.00 Uhr Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der CSU in

Herrgottsruh mit H. H. Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger.