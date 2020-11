MDB Thomas Sattelberger im Gespräch

MDP Thomas Sattelberger im Gespäch über die Zukunft der Arbeit - Wandel der Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung.

Auf Einladung der FDP Aichach-Friedberg trifft sich der Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger zum einem online Gespräch mit Bundestagskandidat Mathias Krause und FDP Mitglied Joachim Pehlke über die Zukunft der Arbeit und den Wandel der Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung.Angesprochen werden unter anderem die Themen, Wandel des Arbeitsplatzes durch Digitalisierung (work from anywhere at any time); Wegfall von Arbeitsplätzen durch KI, Robotic, Algorithmen wie Blockchain; Wie ändert sich der Begriff "Arbeit" in der neuen Welt?Im Anschluss an das Gespräch ist noch eine Frage und Diskussionsrunde geplant.Die Veranstaltung findet online auf der Plattform Zoom statt: https://us02web.zoom.us/j/85841127432?pwd=bklVOCsvK3ZGemtKL3phT0ZUWXJlQT09

Meeting-ID: 858 4112 7432Kenncode: 032746Weitere Infos zur Veranstaltung und den Einwahlmöglichkeiten auch unter:Jeder ist herzlich willkommen an diesem, mit Sicherheit interessantem, Gespräch teilzunehmen.