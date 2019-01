Lokalpolitik auf dem Seziertisch

Friedberg : Gaststätte Metzger |

Friedberg – Beim 7. Friedberger Starkbierfest am Samstag, 23. März, nimmt sich Fastenprediger Anton Oberfrank die Lokalpolitik des vergangenen Jahres vor. Mit spitzer Feder seziert er wortreiche Wahlversprechen, doppelzüngige Dispute und alles unter die Lupe, was die Gemüter erregt hat.

Beim 7. Friedberger Starkbierfest der Stadtkapelle Friedberg in der Gaststätte Metzger in Wulfertshausen bekommt jeder sein Fett weg. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 23. März 2019, um 18 Uhr. Die Tickets kosten 10€, der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 1. Februar 2019, um 15 Uhr im Internet unter http://www.stadtkapellefriedberg.de/ oder unter Telefon 08207/9593694.