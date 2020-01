Klimaschutz – aber richtig. Klimapolitischer Abend in Friedberg

Unter diesem Motto veranstaltet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Landesbüro Bayern und die Thomas-Dehler-Stiftung einen klimapolitischen Abend mit Experten aus Politik, Medien und Wirtschaft in Friedberg.

Die Politik scheint gelähmt. Umweltpolitische Ziele werden nicht erreicht. Ein Konzept für wirksamen Schutz des Planeten fehlt im Kleinen, aber auch global. Doch statt Zukunftspessimismus und Technologiefeindlichkeit muss diese Menschheitsaufgabe neben Verzicht und Verbot mit Innovationen und neuen Technologien angepackt werden.Es ist gut, wenn jeder Einzelne sein Umweltverhalten prüft und bewusster über das eigene Verhalten zum Wohl der Umwelt entscheidet. Doch ist Askese das allein selig machende Mittel? Wollen wir unseren Kindern zumuten, unseren Wohlstand aufzugeben? Wie kann Innovation ein Motor sein, um ein Leben in Wohlstand zu sichern und zugleich im Einklang mit Klima und Umwelt zu leben?Und, begibt sich die Politik nicht in eine Sackgasse, wenn sie punktuell auf einzelne Maßnahmen zum Klimaschutz setzt, wie CO2-Steuern, E-Mobilität und Verbot von Plastiktüten, und dabei innovative Möglichkeiten, etwa die Förderung von Biogas oder Wasserstoff-Antrieben, die Speicherung von Solar- und Windenergie, die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen oder moderne Recycling-Verfahren für die Aufbereitung von Kunststoffabfällen ignoriert?Aufklärung tut Not. Diese Veranstaltung will dazu beitragen, die Diskussion zu Klima und Umwelt in unserer Region zu versachlichen.Referenten:Klaus Röder (Stadtwerke Augsburg, Leiter Fuhrpark)Dr. Lukas Köhler (MdB, umweltpolitischer Sprecher der FDP Fraktion im Bundestag),Christoph Arnowski (Redakteur beim BR Fernsehen mit Schwerpunkt Klimapolitik)Gaststätte Vitalis, Hans-Böller-Str. 3, 86316 Friedberg (Gaststätte des TSV Friedberg)