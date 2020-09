Jetzt gibt’s was in die Tüte - Aktion zum Schul- und Kindergartenstart

Zum Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres startete die SPD Friedberg eine besondere Aktion.

Die ersten 35 Kinder, die sich per Mail an schulanfang2020@spd-friedberg.bayern melden und ein Bild zum Thema „Darauf freue ich mich am ersten Kindergarten-/Schultag am meisten!“ einsenden bekommen einen CityScheck über 11 € für den Einkauf zum Schul- und Kindergartenstart geschenkt. Da der Einkaufsgutschein postalisch zugestellt wird ist die Anschrift mit anzugeben.Unter allen Kindern, die ein Bild einsenden, verlosen die Sozialdemokraten darüber hinaus einen professionellen Kunst- und Malkurs der Kunstschule Friedberg im Wert von 90 €.„Gerade in der gegenwärtig von Unsicherheit durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit ist es uns wichtig einen Beitrag für einen gelungenen Start in das vielfach herbeigesehnte neue Schul- und Kindergartenjahr zu leisten. Wir hoffen ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder zaubern zu können, wenn sie sich von ihrem CityScheck zum Beispiel eine coole neue Brotzeitdose und chice Schreib- und Malstifte kaufen oder sich mit einem Eis belohnen“, begründet Ulrike Sasse-Feile, Vorsitzende der SPD Friedberg, die Aktion. „Darüber hinaus möchten wir durch das Verschenken der CitySchecks bewusst die Friedberger Einzelhändler und Gastronomen unterstützen.“