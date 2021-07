UNS – Das neue Unternehmer Netzwerk Schwaben stellt sich vor

Aus dem ehemaligen Netzwerk Ask-the-Expert wird nach fünf Jahren das Unternehmernetzwerk Schwaben. Das Netzwerk öffnet sich zukünftig und streckt seine Fühler in die Nachbarregionen aus. Das Ziel: noch erfolgreicher werden, gemeinsam stark sein und miteinander wachsen.

Ein guter Branchenmix

Wir machen Sie erfolgreich

Im Sommer 2016 wurde das Netzwerk „Ask-the-Expert Wittelsbacher Land e.V.“ von einigen erfolgreichen Friedberger Unternehmern gegründet. Ziel war es, sich regelmäßig zu treffen und besser kennenzulernen. Aber auch, sich gegenseitig zu empfehlen und gemeinsam Projekte anzustoßen und so das Wittelsbacher Land noch bekannter zu machen. Zusätzlich fanden Power-Netzwerk-Abende statt, bei denen das Wissen von Experten aus der Region zu unterschiedlichen Themen im Mittelpunkt des Austauschs standen. Das ging von der Vorsorge-Vollmacht und der Patienten-Verfügung bis zu den Gefahren des Internets, mögliche Verschlüsselungen und Trojaner bei Mails sowie der Datensicherheit. Auch die Teilnahme der Mitgliedsunternehmen an den Friedberger Marktsonntagen hat die Geschäfte der meisten Firmen angekurbelt und weitergebracht. Das soll auch weiterhin forciert werden, jedoch nun auch über die Grenzen des Wittelsbacher Land hinaus.Netzwerk dehnt sich auf Schwaben ausGute Geschäftsbeziehungen und Kooperationen stehen auch weiterhin im Mittelpunkt des neuen Unternehmer Netzwerks Schwaben, das sich nun auf ganz Schwaben ausdehnen will. „Unser Ziel ist es, auch Unternehmer aus Donauwörth, Augsburg oder Memmingen zu unseren Netzwerkabenden einzuladen, sich auszutauschen und zu empfehlen“, sagt der 1. Vorstand Christian Kniele. „Wir möchten das Empfehlungsgeschäft weiter etablieren, in die Breite gehen und so weiter wachsen. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Empfehlungen, das heißt mehr Erfolg für jeden Einzelnen im Netzwerk.“Es gibt Netzwerke, da sind jeweils nur ein Mitglied einer Branche oder einer Berufsgruppe vertreten. Das ist beim Unternehmer Netzwerk Schwaben nicht so. Es sind schon jetzt mehrere Fotografen mit an Bord und auch mehrere Einzelhändler, die ähnliche Produkte verkaufen. Aber gerade dieser Branchenmix und die Vielfalt darf hier sein, um sich in der Breite öffnen zu können.Neu: Impulsvorträge bei jedem TreffenNach wie vor finden zwei Treffen im Monat statt. Im Moment noch online - jeden ersten Dienstag und zwei Wochen später am Mittwoch. Sobald Corona Lockerungen zulässt, sollen wieder persönliche Treffen stattfinden. Wo das sein wird, ist noch offen und wird demnächst auf der neuen Website bekannt gegeben. „Wir sind bereits auf der Suche nach einem zentralen, für alle gut erreichbaren Ort und Raum“, so Christian Kniele. Neu ist, dass an jedem Unternehmerabend ein Impulsvortrag von einem internen oder externen Referenten zu einem aktuellen Thema, das jeden Unternehmer oder Freiberufler betrifft, stattfindet. Bei jedem Stammtisch wird es nach wie vor einen Elevator Pitch geben, bei dem jeder sich persönlich und sein Geschäft in einer Minute vorstellen darf. „Diese Pitchs sollen nun auch bewertet werden und es kann schon mal auch konstruktive Kritik geben. Aber genau daran sollen die Unternehmer wachsen, selbstbewusster und souveräner werden und somit auch erfolgreicher sein“, ist Kniele überzeugt.„Wir sind offen und freuen uns auf viele neue Gesichter in unserem Netzwerk. Bereichern Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft! Kommen Sie gerne ein paar Mal zum Schnuppern vorbei und überzeugen sich selbst von unserem TUN.“Einen guten Überblick über alle Mitglieder bietet die neue Website www.uns.bayern. Außerdem kann jedes Unternehmen hier seine aktuellen News im Blog veröffentlichen, was wiederum für jeden Einzelnen eine gute Öffentlichkeitsarbeit darstellt. Auf UNS und eine erfolgreiche Zukunft – miteinander!Das nächste Treffen findet am Dienstag, den 3. August 2021 ab 20 Uhr im UTG Umwelt-Technologisches Gründerzentrum Augsburg, Am Mittleren Moos 48 statt.Kontakt:Unternehmer Netzwerk Schwaben e.V.Burgfriedenstr. 1486316 Friedberg1. Vorstand: Christian Kniele2. Vorstand: Alexander WohlrabTelefon: 0821/4306151E-Mail: info@uns.bayern