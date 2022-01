Freie Demokraten im Kreis - Jahresrückblick und Ausblick für 2022

FDP-Kreisverband Aichach-Friedberg berichtet über seine Arbeit.

Ein anstrengendes, doch erfolgreiches Jahr 2021 und ein gutes Gefühl für die Zukunft

Das Jahr 2021 war für die Freien Demokraten im Landkreis geprägt von einem engagierten Wahlkampf. Nicht nur das gute Ergebnis aus der Bundestagswahl, auch die Mitgliederentwicklung der Partei macht Mut, so Karl-Heinz Faller, Kreisvorsitzender der FDP Aichach-Friedberg. Dabei sind Neumitglieder besonders aus der jungen Generation, wohl weil die FDP die richtigen Themen dieser jungen Menschen anspricht.Die neue Koalition hat bisher gezeigt, wie vertrauensvolle und professionelle Politik gemacht werden kann, was laut Faller mit der Union im heutigen Zustand nicht möglich gewesen wäre. Und er sieht im Koalitionsvertrag die Chance, den aktuellen Reformstau zu beheben, und dies mit einer klaren liberalen Handschrift, etwa bei der Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung, der Erweiterung des Bafög, bei den Punkten Digitalisierung aber auch beim Klimaschutz und der langfristigen Entwicklung der Europäischen Union zu einem europäischen Staatenbund.Die Delegierten des Bezirkstags der FDP Schwaben hat einmal Karl-Heinz Faller in den Bezirksvorstand gewählt. Des Weiteren wurde die Ortsvorsitzende des südlichen Landkreises als Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks Schwaben nominiert. Die Wahl dazu wird noch im Januar erfolgen.Zu Politik im Kreis stellt sich die FDP nach erfolgten Neuwahlen mit etwas verkleinerten Vorstand auf. Neun statt der bisher 11 Mitglieder sollen mehr Fokus der kommenden politischen Arbeit möglich machen. Dabei hat Faller mit Birgit Geier (Mitgliederbetreuung) und Joachim Pehlke (Presse- und Mediensprecher) zwei Stellvertreter mit klar umrissenen Aufgaben zur Seite, neben Schatzmeister Thomas Quante (Friedberg), Schriftführer Thomas Losinger (Friedberg-Rohrbach) und den Beisitzern Jörg Felgenhauer (Kissing), Viktor Muser (Friedberg) und Lutz Stammnitz (Aichach-Griesbeckerzell).Die Kreis-FDP zeigt sich auch personell gestärkt und hat mit 25 Neumitgliedern nun einen Stamm von 71 Mitgliedern.Inhaltlich war die Arbeit im Kreis dominiert vom Thema Erweiterungsbau Landratsamt. Bei der aktuell geführten Diskussion zum Heizungssystem im Erweiterungsbau des Landratsamtes sollte die ökologisch und ökonomisch beste Lösung gewählt werden. Die Möglichkeiten der Nutzung von Holz aus dem Landkreis sollte deshalb geprüft werden.Der eklatante Mangel an Pflegekräften erfordert ebenfalls Maßnahmen, um im Kreis die Pflegesituation zu verbessern. Der Ausbau der Pflegeschule in Mering kann dabei laut Faller nur ein erster Schritt sein. Der Vorschlag, die bestehende Pflegeausbildung in Aichach um eine drei-jährige Pflegerausbildung zu ergänzen, liegt auf dem Tisch.Doch auch der Fachkräftemangel macht Sorge und mit Blick in die Zukunft wurde hier die Berufsschule in Friedberg als Technikerschule aufgewertet, um mit der technologischen Entwicklung im Maschinenbau Schritt zu halten und die Attraktivität der Schule für Betriebe zu erhöhen.Jedoch ist der Sanierungsbedarf der Berufsschule hoch, was in die Planung für die nächsten Jahre berücksichtigt werden muss.Die Neuwahlen des Ortsvorstands bestätigten Cornelia Böhm als Vorsitzende mit ihren beiden Vertretern Thomas Quante (FDB-Süd) und Joachim Pehlke (FDB-West). Hinzu kommen Thomas Losinger (Rohrbach) als Schriftführer und die Beisitzer mit festen Aufgaben wie Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit Helmuth Reitmayer (Haberskirch), Patricia Frank-Pröbstl (Haberskirch) und Viktor Muser (Friedberg Süd).Dabei freut sich der Ortsverband über derzeit 19 Parteimitglieder, die sich politisch gerne engagieren. „Wie schnell und engagiert sich auch unsere neuen Mitglieder hier einbringen und somit zuhause fühlen ist einfach klasse“, so Böhm.Böhm berichtet aus dem Stadtrat in Friedberg von einer vorbildlichen inhaltlichen Zusammenarbeit mit der CSU-Fraktion, bei der sie seit den Kommunalwahlen hospitiert und dort als konstruktiver Ansprechpartner geschätzt wird. Böhm erinnert an 2 schwierige Jahre unter Pandemiebedingungen, wo Sitzungen fast nur virtuell stattgefunden hatten. Dennoch haben alle gelernt, mit digitalen Tools umzugehen.Als Pflegerin für Bildung und standen Themen wie Catering an den Grund- und Mittelschulen, die Entscheidung für Luftfilter an Schulen und Kitas und die Erweiterung der Grundschule Süd im Mittelpunkt. Für Böhm ist dabei das Gespräch mit Betroffenen wichtig. „Das entspricht auch meiner Vorstellung von guter Kommunalpolitik, Kommunikation, Transparenz und v.a. auch mal einfach was tun, nicht nur Bedenken von A nach B schieben, sagt Böhm.In den Ausschüssen für Finanzen, Personal und Organisation sowie für Soziales, Bildung und Integration kann Böhm ihre ganze Erfahrung aus Beruf und Leben einbringen. Viele Jahre war sie im öffentlichen Dienst in der Personalbetreuung und -entwicklung tätig. Deswegen liegt ihr auch eine personell gut aufgestellte Verwaltung am Herzen. „Es kann nicht sein, dass in einigen Bereichen die Mitarbeitenden am Zahnfleisch gehen, und wir uns in anderen Bereichen einen Luxus leisten, den wir uns als Kommune einfach nicht mehr leisten können.“ Sie baut noch stark auf die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung, die ja doch die ein oder andere Stellschraube offenbart hat.Seit der Kommunalwahl 2020 vertritt Jörg Felgenhauer die Liberalen im Gemeinderat. Wichtige Anliegen sind hier eine gute Planung des Neubaus der Grundschule und das Aufgreifen von Bürgerideen für das Zukunftskonzept der Gemeinde (ISEC).Jörg Felgenhauer wurde zusammen mit Birgit Geier und Lukas Hintermeier noch Ende des Jahrs 2020 im dreiköpfigen Vorstand des Ortsverbands Südlicher Landkreis bestätigt. Auch dieser Ortsverband zeigt mit aktuell 18 Mitgliedern eine positive Entwicklung.