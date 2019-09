Familienfest der FDP Aichach-Friedberg

Die FDP Aichach Friedberg lädt am 25.10. Groß und Klein zum Familienfest ins Samok nach Friedberg ein. Los geht es um 16 Uhr.

Für ihr erstes Familienfest hat sich die FDP Aichach-Friedberg einiges einfallen lassen. Neben einer Hüpfburg wird es noch zahlreiche andere Spielmöglichkeiten für Groß und Klein geben, die heute noch nicht verraten werden. Lasst Euch überraschen!Das Team vom Samok wird sich um das Leibliche Wohl der Gäste kümmern und einige Oktoberfest Schmankerln vorbereiten.Wer sich für die lokale Politik interessiert, ist an diesem Nachmittag bei Stadträtin Cornelia Böhm und Kreisrat Karlheinz Faller richtig. Ein großes Anliegen der beiden ist es, den Friedbergern zu zeigen wie die politischen Gremien vor Ort funktionieren und wie wichtig lokales Engagement ist. Schließlich geht es bei den Kommunalwahlen im März 2020 um nichts Geringeres als die Zukunft von Friedberg und dem Wittelsbacher Land. Und gestaltet wird diese von uns allen, den Bürgern Friedbergs.Im Anschluss an das Familienfest findet ab ca. 19 Uhr die Nominierung der/des Bürgermeisterkandidaten/in statt. Direkt danach wird die Reihung der Stadtratskandidaten auf der Liste für die Wahl am 15. März 2020 erfolgen.Wer also Politik mal Hautnah erleben möchte, oder selbst ein Thema hat, für das er sich stark machen möchte oder sogar selbst ins politische Geschehen eingreifen will, der ist bei den Freien Demokraten herzlich willkommen.Vorabinformationen zum Familienfest oder zur Kommunalwahl auf aichach-friedberg.freie-demokraten.de oder per E-Mail an info@fdp-aichach-friedberg.de