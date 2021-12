Europäischer WerteWanderWeg geht in die Verlängerung

Die Europa-Union eV (überparteilich und überkonfessionell) macht mit einer Wanderausstellung auf Sinn und Zweck der Zusammenarbeit europäischer Länder in der Europäischen Union aufmerksam. Der Kreisverband Aichach-Friedberg lädt zu dieser Ausstellung ein, die am 30. November 2021 enden sollte, nun aber mit Billigung des Bürgermeisters Habermann in die Verlängerung geht. Die Ausstellung ist noch bis zum 10 Dezember in Aichach vor dem neuen Rathaus (Verwaltungsgebäude I, Tandlmarkt) zu besichtigen.Zur Erinnerung; Diese Aktion stellt grundlegende Werte, die diese Gemeinschaft von 27 europäischen Staaten ausmacht, plastisch dar. Freuen Sie sich auf spannende und interessante Informationen zur Europäischen Union und den Grundsätzen, auf denen sie basiert. Auch Bürger, die sich fragen, „was geht mich Europa an?“, erhalten augenöffnende Einblicke in den Wert von Europa als demokratischer Staatenbund mit entscheidender Bedeutung für Frieden und Freiheit.