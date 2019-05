Der SPD Ortsverein Friedberg lädt alle Friedbergerinnen und Friedberger ganz herzlich zu seiner Veranstaltung “Europa: Kontinent der Kultur” ein.

Anlässlich der Wahl zum Europäischen Parlament sollen die Bereiche Politik, Literatur und Musik beleuchtet werden.Die Veranstaltung findet am 24.05.2019 ab 18 Uhr auf dem Islandpferdehof Lechleite in der Schützenstraße 114, 86316 Friedberg statt.Im Anschluss an die Vorstellung des schwäbischen SPD-Kandidaten zur Europawahl, Benjamin Adam, geben sich zwei echte Schwergewichte der Friedberger Kulturszene die Ehre die Gäste zur Europawahl zu motivieren:• Redakteur, Autor und Musikjournalist Michael Fuchs-Gamböck liest Episoden aus seinem Beststeller „Er hatte sie alle!“.• Sebastian Frisch (Bekannt durch seine Band „Wo is´ Kai!“) umrahmt die Lesung mit Musik und Songs.Für Getränke (u. a. „europäisches Biertasting“) und einen Imbiss ist gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.