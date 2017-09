Friedberg : CSU Stammtisch |

Ich möchte Euch einladen, denn am Montag, den 02.10.2017, um 19.00.Uhr,spricht unser Landrat Dr. Klaus Metzger am offenen CSU Stammtisch zum Thema: „Halbzeit im Landratsamt: Was hat sich getan und was wird noch getan“ Der Vortrag mit Diskussion findet “ in Losingers Hofschänke in Wulfertshausen, statt. Freunde und Interessierte sind wie immer dazu herzlich willkommen.