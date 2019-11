Einer für Alle, alle für Friedberg - CSU nominiert Kandidaten für die Stadtratswahlen 2020

Friedberg : Brauereigasthof St. Afra im Felde |

Rechtsanwalt Florian Fleig kandidiert bei der CSU für das Friedberger Bürgermeisteramt zusammen mit 29 Kandidatinnen und Kanditaten für den Friedberger Stadtrat bei den bevorstehenden Kommunalwahlen 2020. Bei der Stadtverbandsversammlung im Baureigasthof St. Afra im Felde stimmten 66 wahlberechtigte Delegierte mit 92,2 Prozent für Florian Fleig als Kandidat für das Amt des Ersten Bürgermeisters in Friedberg. Die Kandidatenliste wurde wiederspruchslos angenommen.

Als „ruhig, sympathisch, analytisch und als Teamspieler“ beschrieb, Stadtverbandsvorsitzender und stellvertretender Landrat den 37 Friedberger Juristen. Fleig gehört seit 1999 Jungen Union und seit 2004 der CSU an. Bis 2015 war er Vorsitzender der JU Friedberg und führte zeitweise auch den Kreisverband. Seit 2015 ist er Vorsitzender der CSU Friedberg. Florian Fleig setzt sich zu seinen Zielen „Projekte anzustoßen und zu verwirklichen“. Themenschwerpunkte im kommenden Wahlkampf, den die CSU im Januar 2020 starten will, sollen die Stadt- und Ortsteilentwicklung, das Leben und Wohnen in Friedberg und der Eisatz für einen aktiven Umweltschutz werden.„Einer für alle, alle für Friedberg!“ Diesen Leitspruch präsentierten die Stadtratskandidaten zusammen auf dem Rücken ihrer schwarzen T-Shirts. Der Altersdurchschnitt der Kandidaten liegt bei 43,7 Jahren. Sieben Frauen und 23 Männer bewerben sich bei den anstehenden Wahlen um die Stadtratsämter.1. Florian Fleig, Friedberg2. Simone Losinger, Wulfertshausen3. Thomas Kleist, Friedberg4. Richard Scharold, Friedberg5. Manfred Losinger, Wulfertshausen6. Paul Trinkl, Ottmaring7. Petra Gerber, Friedberg8. Gerhard Straßer, Rohrbach9. Heinz Schrall, Friedberg10. Andreas Beutlrock, Haberskirch11. Florian Wurzer, Wiffertshausen12. Hansi Held, Rederzhausen13. Wolfgang Spring, Friedberg14. Sabine Kleist, Friedberg15. Maria Zangl, Rederzhausen16. Silke Plettig, Derching17. Christian Gumpp, Friedberg-West18. Rainer Scheuffele, Harthausen19. Lars Wegmann, Rinnenthal20. Thomas Rummel, Derching21. Michael Sedlmeyr, Derching22. Elena Mayer, Friedberg23. Max Gerber, Friedberg24. Roland Weis, Stätzling25. Robert Höck, Friedberg26. Rainer Hurler, Wulfertshausen27. Christian Kruppa, Hügelshart28. Carsten Krois, Friedberg29. Florian Croseck, Wiffertshausen30. Franziska Trinkl, Ottmaring