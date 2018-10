Friedberg : Max Kreitmayr-Halle |

3. Freiwilligen Messe des Landkreises Aichach-Friedberg.

Zeitgleich mit dem Matthäusmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag in Friedberg fand die Messe in der Max Kreitmayr Halle statt. Gemeinsam mit 26 weiteren Vereinen und Organisationen stellten wir, mit unserem Stand, die Vielfältigkeit des Ehrenamtes und des Engagements in unserem AWO Ortsverein vor.