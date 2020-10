Baumpflanzaktion trägt erste Früchte

Zur fachgerechten und leichteren Verarbeitung der schmackhaften Früchte verschickten die Sozialdemokraten nun einen passenden roten Apfelteiler. Eine Geste, die abermals Wirkung zeigt. Von einer „netten Idee“ und „richtig gutem Kundenservice“ schwärmen die Empfänger und zeigen sich begeistert über das kleine Geschenk. „Ich habe mich riesig gefreut“ schreibt ein Baumbesitzer in einem Brief an den SPD-Vorstand. „Das zeigt, dass ihr niemanden, auch nicht nach der Wahl, vergesst“, formuliert er anerkennend. Ein Lob über das sich Ulrike Sasse-Feile besonders freut: „Toll, dass wir mit unserer Aktion in mehrfacher Hinsicht für nachhaltige Freude sorgen konnten.“