Vortrag beim Alpenverein: Bayerische Alpen

Bernd Ritschel in der Vortragsreihe des Alpenvereins Friedberg

Am Freitag, den 22. November 2019, 20 Uhr, beginnt der Alpenverein Friedberg mit seiner Wintervortragsreihe. Mit etwa dreihundert Aufnahmen und Videos zeigt uns Bernd Ritschel, der bei uns schon zwei wunderbare Vorträge gehalten hat, die Bayerischen Alpen vom Wendelstein bis in die Lechtaler. Ritschels geniale Bilder zeigen nicht nur die liebliche Seite der Bayerischen Alpen, wie sie das Land Bayern in der ganzen Welt bekannt gemacht haben; der Vortrag berichtet auch von Erlebnissen des Fotografen mit schweren Gewittern, Schneestürmen auf ausgesetzten Graten und brüchigem Fels in Schrofenwänden. Dabei geht es auch um seine «Bergheimat», sein Sprungbrett in die Bergwelt und in die Berge der Welt. Lassen wir uns mitnehmen in unsere Heimat, die der Fotograf mit einem besonderen Blick sieht. Außerdem gibt es den zugehörigen, neu erschienenen Bildband. Die Auflösung zum rätselhafen Bild nebenan gibt es im Vortrag.