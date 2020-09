Conwindo: Beratung im Netz rund um Fenster, Türen und Wintergärten - Eine Initiative der Finstral AG

Fenster, Haustüren und Wintergärten sind Investitionen für Jahrzehnte. Sie kosten eine Menge Geld und sollen lang halten. Da sie immer individuell maßgefertigt werden, ist die Auswahl an Lösungen riesig. Darum ist eine gute Planung entscheidend. Viele Bauherren planen Fenster, Haustüren und Wintergärten nur einmal im Leben. Sie haben meist wenig Vorwissen und unterschätzen häufig, welche enormen Qualitätsunterschiede es bei diesen vermeintlich einfachen Produkten gibt. Conwindo hilft Bauherren bei der Planung ihrer Fenster, Haustüren und Wintergärten, die richtigen Fragen zu stellen. So erhalten sie Orientierung bei der Auswahl der für sie individuell passenden Lösung.Der Name Conwindo soll „Conservatory, Window und Door“ abkürzen, steht also für Wintergarten, Fenster und Haustüren. Für die gemeinschaftliche Initiative Conwindo haben sich Anfang 2020 über ca. 623 erfahrene Fachhandelspartner in ganz Europa unter dem Schirm von Finstral zusammengeschlossen."Wir sind seit über 50 Jahren Teil der Branche und wissen genau, mit welchen Fragen Sie sich beim Fenster-/Haustüren- und/oder Wintergartenkauf herumschlagen. Daher möchten wir Ihnen ganz in Ihrer Nähe und auf Augenhöhe zur Seite stehen, damit Sie die richtige Entscheidung treffen können. Es ist Conwindo wichtig, nützliche, unverbindliche und unaufdringliche Unterstützung zu leisten. Unser hoher Qualitätsanspruch ist und bleibt dabei das Herzstück", sagt Finstral-Geschäftsführer Joachim Oberrauch- Initiative von Finstral AG seit 2020- Informationsmaterial (Prospekte, Film) zu Fensteraustausch, Wintergarten- interessante Artikel für Bauherren- Ratschläge von Experten mit langjähriger Praxis (Fenster lüften, Reinigung & Pflege)- Fensterlexikon A-Z