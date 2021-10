"Wir sagen Euch an den lieben Advent": Volksmusikalisches Advents- und Weihnachtssingen in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Sie sind seit Jahren gern gesehene Gäste in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, die Hofmarkmusik und der Gempfinger Viergesang. Neu ist in diesem Jahr Michael Popfinger, der in schwäbischem Dialekt mit Geschichten und Gedichten zur „staaden Zeit“ seinen Beitrag leisten wird.

Harfe, Hackbrett, Kontrabass, Gitarre, Dudelsack, Steirische und Violine bilden den Grundstock der „großen“ Volksmusikgruppe. Im Gegensatz zu den etwas lauteren Tönen in den Geschäften und Christkindlmärkten setzen die Volksmusiker mehr auf besinnliche Töne und religiöse Inhalte.



Die Ausführenden:



Die Hofmarkmusik wird von Erich Hofgärtner geleitet. Die ehemalige „Hofmark“ Gempfing, ein kleines Dorf nahe der Stadt Rain am Lech, ist Namensgeber für die „Hofmarkmusik“. Hier hat sich die Gruppe gegründet und hier treffen sich die fünf Musiker auch regelmäßig zu Proben – im Hause „Hofgärtner“. Wer die „Hofmarkmusik“ schon mal live gehört hat, weiß, dass sie viel „drauf hat“: Da geht´s ganz schnell hinüber über den heimatlichen "Tellerrand" und man wird mitgerissen auf einen volksmusikalischen Streifzug durch die Advents- und Weihnachtszeit.



Der Gempfinger Viergesang fand sich im Jahr 1994 zusammen. Das Repertoire des Gempfinger Viergesangs umfasst geistliche und weltliche Volksmusik aus Schwaben, Altbayern und dem Alpenraum sowie klassische Chorliteratur. Die Gruppe wirkt nicht nur bei geistlichen Konzerten, Literaturveranstaltungen und Ausstellungsumrahmungen mit, sondern engagiert sich auch in der Förderung des Singens in der Schule. Am "Tag der Schwäbischen Volksmusik" des Bezirks Schwaben verlieh Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert dem Gempfinger Viergesang den Ehrenpreis "Schwäbische Nachtigall".



Der Sprecher und Diplombetriebswirt Michael Popfinger, Dasing, ist in unserer Gegend auch als Diakon mit Zivilberuf bestens bekannt. Zahlreiche kirchliche Begegnungen bei Taufen, Hochzeitsfeiern und Bestattungen mit dem Organisten Roland Plomer führen nun zu einem gemeinsamen Auftritt auf weltlicher Ebene.



Corona:

Aus heutiger Sicht darf die Kirche wie in früheren Zeiten voll besetzt werden.

Die Maskenpflicht entfällt – Neuerungen in der Gesetzgebung sind jedoch nicht auszuschließen.

Voraussetzung für den Erwerb einer Eintrittskarte ist die 3G plus-Regel, also der Nachweis geimpft oder genesen zu sein. Alle anderen müssen einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Die Anmeldung zum Konzert muss über PLOMER, Tel. 0821/607761 oder per mail an roland.plomer@gmx.de erfolgen.



Preis: EUR 15.-,