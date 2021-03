Wieder da - Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg ab 12.3.21 wieder geöffnet!

Das ansprechend gestaltete Museum glänzt mit seiner prachtvollen Uhrensammlung, entführt in vergangene Zeiten der Friedberger Stadt- und Schlossgeschichte und präsentiert spannende archäologische Funde, sakrale und moderne Friedberger Kunst. Mitmach- und Medienstationen machen den Museumsbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie; auf Kinder wartet ein liebevoll gestaltetes Faltblatt.Die jungen Besucher sind außerdem am Osterwochenende 3. bis 5. April herzlich zu einer bunten Ostersuche durch das Museum eingeladen. Wer auf des Rätsels Lösung kommt, wird mit einer kleinen Osterüberraschung belohnt.Die Gesundheit der Besucher und des Personals liegt dem Museumteam sehr am Herzen. So wird über die Klimaanlage für eine stete Frischluftzufuhr im Museumsbereich gesorgt. Ferner werden die Besucher gebeten, während des gesamten Besuchs die Hygieneregeln einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen (Kleinkinder ausgenommen; Kinder unter 15 Jahren benötigen lediglich eine Mund-Nasen-Bedeckung). Damit sich alle sicher fühlen können, sind die Abstandsregeln einzuhalten. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Aichach-Friedberg ist eine telefonische Anmeldung nicht erforderlich. Die Besucher werden jedoch gebeten, sich tagesaktuell über die Homepage des Museums zu informieren.Dank einer großzügigen Spende von Wolfram Grzabka aus Friedberg ist das Museum jeden Freitag im Jahr 2021 kostenfrei zu besichtigen. Ausgenommen sind Sonderausstellungen und Führungen. Das Museumscafé bietet vorerst wieder Getränke zum Mitnehmen an.Öffnungszeiten:Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10−17 Uhr(Karfreitag geschlossen; Ostermontag geöffnet)Telefonische Anmeldung bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 nicht notwendigEintritt:Erwachsene: 4 €, ermäßigt 3 €Familien (zwei Erwachsene und Kinder): 6 €Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.„Freitags frei“ (gilt nur im Jahr 2021; ausgenommen Sonderausstellungen und Führungen)Info:Museum im Wittelsbacher Schloss FriedbergSchlossstraße 2186316 FriedbergTel. 0821-6002-681 oder -684www.museum-friedberg.de